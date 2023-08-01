暴風圈「很近東北角」　可能發陸警！專家籲：今起北宜應防颱

記者李宜秦／台北報導

今日起受到卡努颱風外圍環流影響，大台北一早開始有雨，氣象粉專呼籲，今日北台灣、宜蘭應準備簡單的防颱措施，另依照氣象局最新路徑預測，有機會發布海上颱風警報，北部地區的陸上颱風警報也不能排除。

▲颱風卡努環流今起影響台灣天氣。（圖／氣象局）

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臉書粉專天氣風險表示，本周北部的天氣都受到颱風外圍環流影響，有一陣陣間歇性風雨，而且在週四、五，隨著颱風靠近，風雨會更為明顯，降雨空檔不多。

而中南部在今明兩天還是以山區午後雷陣雨的天氣型態為主。但周四起颱風接近、引進西南風，屆時也會轉變為大範圍有雨的天氣，持續到週末。

天氣風險表示，卡努颱風的預測路徑雖然還在調整，但大方向逐漸大致明朗，本周四、五來到台灣東北方海面後，將開始打轉、往東北方偏折，直接影響台灣的機會低。依照氣象局最新路徑預測，有機會發布海上颱風警報，北部地區的陸上颱風警報也不能排除。

臉書粉專台灣颱風論壇｜天氣特急表示，卡努暴風圈很靠近東北角陸地，體型會滿魁梧的，如果高壓太強、減弱速度慢，卡努西折的角度會更明顯，那麼滯留的位置就會更靠近台灣，今日北台灣、宜蘭應準備簡單的防颱措施。