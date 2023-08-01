卡努路徑一夜大翻盤！　原因曝光

▲卡努路徑大變分析。（點圖可放大／翻攝「台灣颱風論壇｜天氣特急」臉書）

記者陳俊宏／台北報導

氣象粉專解釋，為何卡努颱風路徑一夜大翻盤的原因，且未來將呈現原地打轉、滯留的現象；此外，高壓也會漸漸從卡努南方西伸，把颱風往上頂，同時往東北拉。

「台灣颱風論壇｜天氣特急」臉書表示，相信許多朋友對於颱風路徑出現大幅修正感到困惑，以下簡單說分明，因周一北方太平洋高壓串聯起來，形成一面牆，暫時阻擋卡努繼續北上，因此未來12小時颱風將明顯西折，由偏北轉向西北西前進。

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▼卡努維持中度颱風強度。（圖／翻攝digital-typhoon）



台灣颱風論壇說，然而，高壓軸帶也不是永遠硬挺踹不破的，預估周三、周四卡努穿越日本那霸～宮古島間之後，此時北方西風槽線南下東移，開始打擊高壓；加上卡努環流夠大，不斷去卡位，手賤幫忙拆台，使得原本串連起來的高壓軸帶「斷開」破了洞，卡努便卡在兩高壓之間的鞍型場（弱點），呈現原地打轉、滯留的現象。

文中提到，同一時間，高壓也會漸漸從卡努南方西伸，把颱風往上頂，同時往東北拉，卡努因而慢速轉向東北飄向日本；但如果這個狀況不明顯，卡努就會到處亂飄，不太受控。

台灣颱風論壇指出，至於卡努未來是否貫穿日本，或又有其他奇特的走法，目前還難以評估，要再繼續觀察，卡努沒有消失前，天天都是關鍵。但文中也強調，這是綜整當前資料所做的說明，大氣環境是不斷變化的，需滾動式更新。

▼卡努未來將大轉彎。（圖／氣象局）

