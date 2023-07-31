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嘉義市蘭潭國小率先全國　試辦數位平台整合分析合作計畫

▲▼ 嘉義市蘭潭國小率先全國試辦數位平台整合分析合作計畫 。（圖／嘉義市政府提供）

嘉義市政府在蘭潭國民小學舉辦數位平台整合分析合作試辦記者會，嘉義市長黃敏惠、晶盛科技股份有限公司總經理程應龍、淡江大學教授張炳煌、議員以及各國中小校長等貴賓一同出席，黃敏惠市長也與張炳煌教授現場在平板中揮毫寫下「幸福城市嘉義市」，以書法寄予美好寓意獲得滿堂喝采。

▲▼ 嘉義市蘭潭國小率先全國試辦數位平台整合分析合作計畫 。（圖／嘉義市政府提供）

▲嘉義市蘭潭國小率先全國試辦數位平台整合分析合作計畫 。（圖／嘉義市政府提供）

嘉義市政府在蘭潭國民小學舉辦數位平台整合分析合作試辦記者會，嘉義市長黃敏惠、晶盛科技股份有限公司總經理程應龍、淡江大學教授張炳煌、議員以及各國中小校長等貴賓一同出席，黃敏惠市長也與張炳煌教授現場在平板中揮毫寫下「幸福城市嘉義市」，以書法寄予美好寓意獲得滿堂喝采。

市長黃敏惠表示，「人文第一、科技相佐、精緻創新、國際視野」是嘉義市教育綱領的四大願景，嘉義市更積極以資訊科技輔助教育的推動，近年來，嘉義市更加強調數位學習的能量，希望讓各國中小學能在數位學習方面取得精進的發展。為了達到這個目標，市政府與晶盛科技等單位共同合作，在蘭潭國小成立了全國首間數位平台整合分析合作的試辦點，將科技與學習融合在一起，走在時代的前端。嘉義市擁有近5000部平板電腦，除了硬體設備，更需要有軟體設備的運用，從112學年度起，將透過產官學合作方式，建立自己所屬的數位學習行為分析合作方案，透過數位化系統管理、數據化資料分析，以及團隊整合分析成果，讓學生在數位學習上的成功模式能夠分享給其他師生。這樣的做法不僅能提升孩子的學習興趣，更能因材施教，達到更好的教學效果。

▲▼ 嘉義市蘭潭國小率先全國試辦數位平台整合分析合作計畫 。（圖／嘉義市政府提供）

市長黃敏惠也特別介紹了張炳煌教授，他自1981年開始在電視台聯播主講「中國書法」，並擔任「每日一字」標準國字書法示範近二十餘年。張教授結合科技，展示學習書法的多元性和創新性，為學習帶來全新突破。未來的學習將更加多元化，並融入科技的力量，這將帶領教育走向更加前衛和富有創意的方向。

黃敏惠市長也感謝本次合作計畫的民間企業投入與支持，透過 Google for Education經銷商「晶盛科技股份有限公司」提供授權，讓蘭潭國民小學能免費使用 Google Workspace for Education Plus 全校授權1年，並於112學年度起，提供學校種子教師共備課程與相關研習活動，帶著老師與學校一起前進，期望能建立成功的學習行為模式供全校以及後續全市各校跟進使用，讓嘉義市的教育更上一層樓，落實校園數位學習的建立與推動，這是民間資源與公部門結合共同支持教育的典範。

晶盛科技股份有限公司總經理程應龍表示，感謝黃敏惠市長以及教育處等單位的支持，讓晶盛能夠與嘉義市共同合作，在嘉義市蘭潭國小成立全國第一個試點，提供校方一系列數位學習行為分析模式和試辦學校種子教師共備課程、教師培訓增能研習活動，並在國語及英語領域學習方面，另外備有e筆及ARpedia虛實互動式英文繪本資源供師生使用，讓師生體驗數位化練字習寫樂趣與沈浸式英語學習機會，並能結合 Google Classroom 進行數據整合分析，期待能將新的科技融入國中小學習中，並在短時間看到孩子們的學習成果，更能便利老師的教學。

教育處長林立生表示，本次數位平台整合分析合作試辦計畫將從蘭潭國民小學首先進行。未來國中小學生只要通過縣市單一帳號，學生即可善用家中任一行動載具輕鬆便捷的使用 Google Workspace 數位平台上的各項功能，或串連其他線上學習資源，學校還能更進一步透過平台後端所收集之使用資料情形，來分析整理出對於學生更有效的數位線上學習回饋。

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