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殘缺「詭異照片」每PO出就瘋傳！調查文如都市傳說⋯被讚衝擊神作

▲▼女高中生（示意圖／Pakutaso）

▲日本新型態參與式恐怖小說，一張身穿水手服的女子只被拍到脖子以下，照片被瘋傳後引發各種討論。（示意圖／Pakutaso）

記者林育綾／綜合報導

一張畫質低、殘缺的詭異照片被瘋傳，多年來只要一有人PO就會引發討論，不少網友調查由來卻未解，而各種調查的解讀資料，堪稱精彩的都市傳說⋯。日本恐怖小說界新人作品，必須有讀者才能完成的「參與型小說」，被讚是橫空出世衝擊神作，帶來不可思議的「沉浸式閱讀體驗」將在台發行。

日本恐怖小說界作家梨被稱為「怪物級新人」，作品《真可憐(笑)》被讚為橫空出世的衝擊神作，需要讀者才能一起完成的「參與型小說」，讓許多網友讚「讀過一次，就再也回不去了！」

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故事描述，一張詭異的照片大約從2000年左右被瘋狂轉發，照片畫面相當昏暗，有一名穿制服的女子，只露出「脖子以下」的部分，但圖檔畫質極差，像是用舊式手機拍攝。而嚴格說起來，這張照片也不是什麼奇怪的東西，但每當它一出現，就會有人回應。

瀏覽各大留言板，赫然發現有不少人在調查這張照片的由來，留下不同形式的調查檔案，包括「#詭異的QRCode」、「#這是橫次鈴親身體驗的故事.docx」、「#20210908.wav轉文字檔」⋯等，有人說這些資料就像一部驚悚小說，還誇張地說是「都市傳說」。

而這張照片只是部分截圖，原圖還連著脖子以上的部位，書中角色為了看到原始照片，開始瘋狂閱讀各種資料，「沒想到讀著讀著，竟感覺字字句句正在侵蝕我的內心，一股恐怖的氛圍慢慢浮現，而照片中的女子似乎變得越來越清晰⋯⋯」

▲▼日本恐怖小說「怪物及新人」創作《真可憐(笑)》，被讚是橫空出世的神作，是新型態「參與型小說」。（圖／皇冠文化）

▲日本恐怖小說《真可憐(笑)》被讚是橫空出世的神作，也是新型態「參與型小說」。（圖／皇冠文化）

出版社介紹，作家梨過去以網路寫作為主要活動，帶有強烈的神秘色彩，從2021年10月起開始活躍於日本的各大媒體，目前擔任「オモコロ」的駐站寫手，並參與BS東視超人氣節目《你有這卷帶子嗎?》的共同企劃，同時也是網路連載恐怖推理漫畫《恐怖故事不光只有恐怖而已》的原案編劇。

梨的作品融合了民間傳說、日常生活裡的詭異故事，《真可憐(笑)》是他的出道之作，一出版就引爆熱烈回響，網路話題不斷，讓讀者驚呼這是一本新世代的「參與型恐怖小說」，讀完的當下寒毛直豎、顛覆想像、細思極恐，並讚譽他是日本恐怖小說界「新感覺派」的怪物級新人。《真可憐(笑)》將由皇冠文化發行繁體中文版，8月1日起預購，8月7日正式發行。

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