杜蘇芮發威！澎湖外垵漁港「10多艘船」集體沉船　海上載浮載沉

▲澎湖外垵漁港10多艘船隻沉船。（圖／記者陳洋翻攝，下同）

記者陳洋、戴若涵／澎湖報導

杜蘇芮颱風中心28日通過金門附近，於上午10時登陸大陸福建，台灣本島脫離暴風圈，澎湖、金門等地區，預計將於28下午也逐漸脫離暴風圈。而停放在外垵漁港的10多艘船，因不明原因沉船，災害應變中心受理災情截至28日下午1時，合計共194件。

澎湖縣政府27日晚間宣布，依據中央氣象局7月27日發布之風雨預報資料，澎湖地區28日風力已達停班停課標準，風力非常強勁，有12至14級強陣風，非必要請避免外出，為顧及縣民生命財產安全，澎湖縣28日停止上班、停止上課。

而颱風造成風浪強勁，在外垵漁港停泊的10多艘小船集體沉船。對此，有民眾認為是因纜繩斷裂造成，有民眾則認為，這些船隻都停放在快艇港東邊南北向，沉船應是風向問題造成，船主則是向澎湖縣政府求助，是否能聯繫救難協會協助。

杜蘇芮颱風期間災害應變中心受理災情，截至28日下午1時許，統計共有路樹倒塌68件、建物毀損16件、鐵皮掉落7件、環境污染5件、路燈毀損13件、遊艇毀損4件、堤防毀損1件、招牌掉落15件、道路積淹水9件、地區積淹水4件、堤防毀損1件；民生、基礎設施災情，涼亭毀損1件。

另外，還有道路災情5件、車輛翻覆1件、防坡堤斷裂1件、路燈掉落1件、電線桿毀損8件、邊坡坍方1件；電力停電3件(西嶼鄉池西村1件、沙港村電力停電1件、花嶼村電力停電1件)、消防栓損壞1件、交通號誌損壞5件、其他22件(車輛受困1件、鐵件散落4件、門窗損壞2件、雜物未固定2件、山水30高地救護送醫1件、古蹟帆布吹起1件、樹枝折斷2件、鐵皮掉落4件、水塔位移1件、後寮村溫室遭強風掀翻(農損)1件、瓦斯桶遭強風吹倒1件、其他2件，合計共194件。