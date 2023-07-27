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手機藏偷拍性愛片！18歲男硬上少女逼吞精　當庭自曝：我砲友很多

▲桃園市湯姓男子去年10月在桃園市某酒吧飲酒，翌日凌晨見女子醉倒，扶持上女子搭計程車到中壢區某公園公廁內性侵，女子錢包遺落廁所也被湯撿走占用。（示意圖／取自免費圖庫123RF）

▲男子硬上少女還偷拍，遭法官判刑。（示意圖／取自免費圖庫123RF）

記者陳韻如／苗栗報導

18歲男子透過網路認識14歲少女，兩人認識沒多久就相約見面，但男子卻將人帶回家中性侵、偷拍，過程中被少女發現，並要求刪除，但男子卻要對方吞掉他的精液才願意刪。誇張的是，男子在法院審理過程中，還稱自己手機裡還有跟其他女子的影片，「我有很多個砲友」，法官認為他欠缺兩性倫理意識，性觀念偏差，因此判刑7年6個月。可上訴。

根據判決，男子2022年8月間結識少女，兩人相約見面後，他立刻就將少女帶回家中，並且強行硬上，過程中趁少女不注意拿起手機偷拍。

全案經少女母親及少女報警提告，男子到庭後坦承強制性交，也承認在少女不知情狀況下拿起手機拍攝，但否認有違反對方意願，還辯稱，「我是作勢拿起手機，但拍起來照片是模糊的，而且扣案手機也沒有這支影片等語。」

不過少女出面證稱，當時她被男子在回家後，男子就不斷想強脫她衣服，她一直喊「不要弄我」，但因為自己是背對著男子，所以根本無法將他推開，中間她轉頭後，發現男子在偷拍，不斷喊叫男子刪除影片，也奮力想搶奪手機，後來拿到後，男子卻將手機關機，並說如果把他精液吞掉就刪除，她當下只好照做，但卻未見男子刪除影片，後來也不知道男子到底有無刪除。

法院審理時查出，男子在羈押庭時還曾說，「我只是要看她的反應才拍的，我手機裡還有跟其他女生裸體性交影片，算是砲友，我有很多個砲友」，法官認為，男子欠缺兩性倫理意識，性觀念偏差等，最終依違反本人意願之方法使少年被拍攝性影像罪，判處7年8個月徒刑。全案可上訴。

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