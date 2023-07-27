獨／老婆證實了！超商浩克想撤告　警「輕浮態度」卻讓他失望

▲「超商浩克」26日對於誤傷兩名警員感到很抱歉。（圖／翻攝自爆廢公社二館）

記者劉人豪／台北報導

桃園「超商浩克」朱姓男子，今年5月20日在超商失控打傷2名警員，也被警員持警棍重擊12下，事後朱男向警員提出刑事、民事告訴。朱男26日突發文，對於「誤傷」兩名警員感到很抱歉。對此，朱男的妻子林女表示，朱男道歉是單純針對情緒處理方面，對於是否會撤告，她指出官司不是朱男本人處理，且牽扯相當多層面所以並不清楚，但覺得朱男心裡是想撤告的。

▲桃園浩克深夜跟2員警道歉：我情緒失控。（圖／翻攝朱男IG）

朱男26日深夜在IG的限時動態表示，「原來最大的心魔是我自己，很抱歉對社會散播了這麼多恐懼和焦慮」，「我只想說對不起」。朱男說，他很抱歉，因為他的情緒失控，勿（應為誤）傷了當時到場的2名員警，「接下來我只想好好面對我自己、我的老婆，還有我最愛的健美」。

《ETtoday新聞雲》向林女詢問，朱男突然對警員道歉，後續是否會對員警撤告？林女指出，提告的部分是由朱男家人處理，家人付出了很多時間和金錢且牽扯很多部分，所以朱男沒辦法做出完善的處置，至於IG上的道歉單純是在於情緒處理方面的問題。

▲朱男澄清不是買不到雞胸肉情緒失控。（圖／翻攝朱男IG）

林女表示，朱男其實在5月20日事發後心理已經將此事放下，「我覺得他心裡是想撤告的」，但是6月開調解庭，警方輕浮的態度，才是讓朱男最失望的部分。

另外朱男曾在7月12日時在IG澄清，事發時絕對不是因為「買不到雞胸肉」情緒失控，並強調「我從來不買超商雞胸」。對此，林女則開玩笑表示，「我們已經可以面對雞胸肉了」。