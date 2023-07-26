西澳海灘「鯨魚大量擱淺」畫面曝！至少51頭死亡　46頭仍在搶命中

記者張寧倢／編譯

澳洲西澳州（Western Australia）一處海灘25日有將近100頭領航鯨（pilot whale）擱淺，根據外媒最新報導，目前至少51頭鯨魚死亡，另外46頭雖然活著，但仍面臨著危險。野生動物部門表示，正在盡一切努力讓牠們重返大海。當地居民也說，從未見過這種情況。

▲西澳海灘25日傳出超過50頭領航鯨擱淺，後來證實數量至少有97頭。（組圖／路透）

根據澳洲9news報導，這群領航鯨25日被發現聚集在距離切恩斯海灘（Cheyne Beach）約150公尺處，當天下午稍晚鯨魚們開始擱淺在沙灘上，沿著海岸線排成一排，掙扎拍打著尾巴。西澳州公園與野生動物管理局地區主管哈德利（Peter Hartley）表示，「這是非常難熬的一晚。今早報告顯示，有36頭領航鯨一夕死亡。我們將集中在50多頭至今仍活著的鯨魚，近一切努力讓牠們重返海洋。」

▲近百頭鯨魚擱淺海灘，截至26日已有51頭鯨魚死亡。（圖／翻攝自Facebook／Cheynes Beach Caravan Park）

然而，西澳州公園與野生動物管理局26日上午證實，目前已有51頭鯨魚死亡，46頭仍存活著，出於安全因素，呼籲民眾遠離海灘。野生動物科學家皮羅塔（Vanessa Pirotta）博士說，儘管正在努力但仍可能有更多個體死亡，「鯨魚一旦擱淺在任何水面之上，就是分秒必爭。」

大量鯨魚擱淺後，州政府對這片海灘發布了鯊魚警報，因為受傷與死亡的動物將可能引誘鯊魚靠近海岸，儘管在西澳州海邊鯊魚並非稀奇罕見，但人們仍應格外小心。

▲擱淺事件前，當地居民用空拍機拍到鯨魚們在海中聚集在一起。（圖／翻攝自Facebook／Cheynes Beach Caravan Park）

此前，當地一處海灘篷車露營區人員使用空拍機捕捉到，這群鯨魚在水裡擠成一團的畫面，這被認為是擱淺前會有的行為。篷車園區的老闆艾倫馬許（Allan Marsh）表示，鯨魚數量幾乎有100頭。喬安娜（Joanne Marsh）則說，一開始看起來就像一群被網困住的鯨魚，放大照片才知道是很多小鯨魚聚集在一起，「我們以前從未見過這種情況。」

▲海灘篷車園區業者po出照片表示，專家與志工等人員正在努力讓仍然存活的鯨魚回到大海。（圖／翻攝自Facebook／Cheynes Beach Caravan Park）

生物多樣性保育與景點部（DBCA）的官員艾德華（John Edwards）25日也表示，這是非常不尋常的情況，「今天早上我們看到牠們的時候，牠們圍成一個緊密的圓圈，全都面向內。雖然我們不認為這是一種無意識地擱淺行為，但顯然，任何時候只要我們看到鯨魚靠近海岸時，我們就會密切關注情況。」