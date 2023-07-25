本土登革熱已破600例！杜蘇芮來襲恐再一波疫情「大雨後2周成關鍵」





▲衛福部長薛瑞元及疾管署長莊人祥至雲林視察登革熱防治工作。（圖／疾管署提供）

記者洪巧藍／台北報導

國內登革熱疫情持續升溫，疾病管制署今（25）日公布，上周一口氣新增206例本土登革熱，以台南市163例最多；統計國內從6月13日確認首例本土登革熱至今短短一個半月，已經累積630例本土病例，創下近10年同期最高。颱風杜蘇芮逼近，疾管署坦言，研究顯示大雨過後2周病媒蚊指數升高，登革熱風險上升，恐怕再有一波疫情。

疾管署統計，國內上周(2023年7月18日至7月24日)新增206例登革熱本土病例，新增個案居住地為臺南市(163例)、雲林縣(40例)及高雄市(3例)。另新增通報今年首例登革熱死亡個案，為台南市40多歲女性，因為發燒未改善就醫並確診，同時還診斷有熱衰竭，發病後5天死亡。

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▲台南市登革熱本土群聚疫情。（圖／疾管署提供）

然而颱風杜蘇芮影響台灣，依據中央氣象局資料，全國各地皆有降雨，疾管署副署長曾淑慧表示，相關研究顯示，大雨過後兩周病媒蚊指數就會升高、卵數增加，讓登革熱風險升高；目前南部已經有登革熱疫情，颱風過後因為風大雨大，造成積水容器增加，增加這些卵孵化成蟲的機會，再叮咬一般民眾，又會造成另一個循環。

為避免雨後病媒蚊大量孳生，請民眾提前進行居家環境整理，進行容器減量，倒掉容器積水並倒蓋、刷除容器內殘留之斑蚊蟲卵；亦請於颱風過後留意住家周遭環境，落實「巡、倒、清、刷」，疫情爆發機會就會相對低。

因應本土登革熱疫情，衛生福利部長薛瑞元今日也親自南下，拜會雲林縣長張麗善及臺南市長黃偉哲，並至雲林及臺南登革熱疫情熱區視察。

▲衛福部薛瑞元部長及疾管署莊人祥署長至臺南市視察登革熱防治工作。（圖／疾管署提供）

薛瑞元表示，颱風杜蘇芮預期會為中南部帶來大範圍降雨，鑒於颱風期間若發布陸上警報，將無法進行清消工作，呼籲民眾除進行防颱準備外，務必於颱風來臨前，預先檢視家戶內外，清理閒置容器、廢輪胎、防水帆布或堵塞的排水通道等潛在孳生源，待颱風警報解除後亦須主動巡視雨後是否有新增積水並澈底清除，不讓病媒蚊有機可趁。也請診所醫師持續主動詢問活動史並使用NS1快篩試劑進行檢測，以縮短病例隱藏期，維護民眾健康。

針對國內登革熱防治，有公衛專家建議應該「以蚊制蚊」，野放沃爾巴克氏體 （Wolbachia)菌感染的雄蚊，經過自然交配減少雌蚊數量。曾淑慧表示，今日專家會議有進行相關討論，國家衛生研究院已經把沃爾巴克氏菌滅蚊技術建立起來，但該防治技術不適合在目前大流行狀況實施，現階段還是會以清除孳生源、化學防治為主。後續有待國衛院做相關風險評估、成本效益分析，再來作為登革熱防治參考。