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颱風路徑又變了！最快「今20:00發海警」　連3天大豪雨狂炸

▲▼颱風。（圖／氣象局）

▲颱風在台灣東南方910公里海上。（圖／氣象局）

記者李宜秦／台北報導

中度颱風杜蘇芮進逼台灣，中央氣象局預估，最快將於今晚八點發布海上颱風警報，並可能於明日下半天發布陸上警報，周三到周五上半天是颱風影響最明顯的時段，東部、南部都會有大豪雨發生，雖然颱風最新路徑又更往南修正、離台較遠，但因為颱風結構沒有受到中央山脈破壞，帶來降雨可能更猛。

氣象局表示，颱風目前位於台灣東南方910公里的海面上，強度持續增強，接近台灣時暴風圈半徑有機會擴大到300公里，未來強度將達中颱上限，氣象局預估，最快將於今晚八點發布海上颱風警報，並可能於明日下半天發布陸上警報。

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▲▼颱風。（圖／氣象局）

▲▼颱風路徑又更往南修正。（圖／氣象局）

▲▼颱風。（圖／氣象局）

今晚東半部有零星陣雨，明日白天水氣增加，東半部、恆春半島有短暫陣雨，西半部炎熱且午後有零星雷陣雨，入夜後東部降雨更增，連大台北、西半部山區都有短暫陣雨。

周三到周五上半天是颱風影響最劇烈的時段，周三東半部、恆春半島有明顯降雨，且可能有局部豪雨，西半部則有短暫陣雨。周四降雨更擴大，東半部、中部、南部都會有雨，且會有廣泛的大雨或豪雨，東南部將出現大豪雨等級的降雨。

氣象局表示，雖然颱風最新路徑又往南修正，但由於颱風沒有登陸，結構就不會受到中央山脈破壞，因此威力可能更強，帶來的降雨也會更加猛烈。另外由於北部位處暴風圈邊緣，雖雨勢不如東南部猛烈，但仍會有間歇性風雨。

▲▼未來降雨、浪高趨勢變化。（圖／氣象局）

▲▼未來降雨、浪高趨勢變化。（圖／氣象局）

▲▼未來降雨、浪高趨勢變化。（圖／氣象局）

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