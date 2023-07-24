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《2023艸食祭．Plus＋菜》蔬食主題慶典　強調無肉嘉義市登場

▲▼ 《2023艸食祭．Plus＋菜》打造蔬食主題慶典 嘉義市登場 。（圖／嘉義市政府提供）

▲▼ 《2023艸食祭．Plus＋菜》打造蔬食主題慶典於嘉義市登場 。（圖／嘉義市政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義市政府與戶外大型市集策劃品牌LA RUE文創設計共同打造《2023艸食祭．Plus＋菜》於本週末(7/22-7/23)隆重亮相，「艸食祭」自2021年創辦，推廣吃在地蔬食活動，廣受好評，今年首次移師嘉義市舉辦，在火車站旁的嘉義文化創意產業園區舉辦，以「PLUS ＋菜」為題，蔬食為主場全力應援，強調無肉也可以超美味！

▲▼ 《2023艸食祭．Plus＋菜》打造蔬食主題慶典 嘉義市登場 。（圖／嘉義市政府提供）

嘉義市政府建設處處長田長沛表示，2023 艸食祭從生活角度出發，艸食是一種生活態度，是一個友善環境與動物的平台，除蔬食推廣，也結合「環保永續」、「動物友善」與「親子同樂」三元素，衍生規劃各種活動，像是蔬食料理展演、環保餐具租借、浪浪介紹、親子共讀和嘉義友善地圖等，希望能透過活動與參與民眾得到更多互動。齊聚80家「艸牌餐飲」以及80家「植感手作」參展，打造全台「艸」牌餐飲慶典，並且力邀熱門「葷食品牌」設計限定「無肉料理」，品牌跨越台灣北中南，也囊括了各式異國料理。

▲▼ 《2023艸食祭．Plus＋菜》打造蔬食主題慶典 嘉義市登場 。（圖／嘉義市政府提供）

嘉義市的店家參與火力全開，這次活動首次亮相由植物肉品牌「一植肉」與嘉義市排隊名店「林聰明沙鍋魚頭」攜手合作，推出期間限定聯名素食版的沙鍋魚頭。在地的青創品牌「巷內好炒」以及日料餐廳「芋沺商行」則分別設計了四道全素蔬食料理，使用嘉義在地當季農產品，在活動當天現場料理演繹，以「吃在地」為宗旨，推廣食農教育。

▲▼ 《2023艸食祭．Plus＋菜》打造蔬食主題慶典 嘉義市登場 。（圖／嘉義市政府提供）

艸食祭同時強調友善環境，與環保餐盒品牌「LooPick 循拾」合作，民眾在活動現場只需簡單三步驟租借餐具，即可帶著環保餐具在活動會場中開吃，租借餐具逛整場，最後使用完畢歸還即可，讓環保成為輕鬆日常。

▲▼ 《2023艸食祭．Plus＋菜》打造蔬食主題慶典 嘉義市登場 。（圖／嘉義市政府提供）

艸食祭也是友善動物的平台，由嘉義市政府建設處轄管的嘉義市動保園區和長期致力於寵物攝影工作室「三牲工作室」在活動會場設立展區，辦理浪浪攝影展，民眾逛市集時也可以在現場認養浪浪，給浪浪們一個家。

市集現場也有規劃「讀讀蔬」小角落，以「食農教育、友善浪浪、環境永續」為選書主題，讓大家一起無拘無束放鬆閱讀，市集逛累了來歇腳讀蔬，讓蔬食成為一種飲食潮流的生活態度。

嘉義市是全台灣最適合騎腳踏車的城市之一，本次活動將艸食精神從活動會場向外延伸到嘉義市區裡的「餐飲品牌」、「設計小店」、「寵物友善空間」，用散步地圖＋Ubike串連店家！總計搜羅了100家友善好店，歡迎民眾到嘉義市展開蔬食生活探索旅遊！

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