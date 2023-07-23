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AV導演爆啦啦隊八卦「林襄好像退燒了」曝內幕：下面的找機會X掉

▲▼林襄。（圖／翻攝自Instagram／95_mizuki）

▲林襄外型甜美又性感，獲封「流量密碼」。（圖／翻攝自Instagram／95_mizuki）

記者施怡妏／綜合報導

「樂天女孩」成員林襄擁有甜美外型，被外界封為「啦啦隊女神」，前AV導演圤智雨日前發文，大爆啦啦隊的八卦，若想往演藝圈發展的人，可以選擇加入啦啦隊，團隊的良心競爭心態很棒，女孩們都在找機會幹掉上面的人，還直言「林襄好像在退燒了」，並列出5點分析林襄目前遇到的狀況。

圤智雨在臉書發文，被網友敲碗談「啦啦隊的八卦」，但他坦言沒什麼好說的，啦啦隊的制度是目前整個演藝圈最成熟的，若想要往演藝圈發展，可以選擇加入啦啦隊，除了各球團有完整制度，「最主要的就是保底薪水，這個可是一般的經紀公司做不到的，也就是說熬這件事，在起步上都比較輕鬆一點點」。

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圤智雨認為，啦啦隊競爭很激烈，也算是一種好處，「在下面的都是非常努力的在找機會幹掉上面的，所以整個競爭心態是非常的正向」，也建議球團效仿NBA，禁止球員跟啦啦隊談戀愛，此外他也發現，林襄似乎退燒了。

圤智雨列出5點林襄目前遇到的問題，第一個「審美疲勞」，林襄的新聞太頻繁出現，並且沒有新的驚喜；第二個「新鮮度」，新聞該報的都報過了，如果重複炒之前的戀情、身材，可能都不夠看，或許可以嘗試看看發行單曲，「如果是真的能唱的」，也期待看到新的女生超越林襄。

第三點「討論度」，近期的留言率有下滑的趨勢；第四點「選舉年」，挺政治話題的台灣都沒有辦法炒熱選舉熱度，「這個時間點，最高熱度的不是政治不是正妹，而是冰箱事件，這不就代表，正妹冷感與政治冷感正在發生嗎？」第五點則是「分辨率」，很多網紅會製造假事件，為自己增添話題，但觀眾是聰明的，「對於正妹的新聞，也相對能夠聰明地分辨出真假」。

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