正妹狂炫甜蜜婚姻「謝父母幫擇偶」！老公曝光網驚：金子贏了精子

▲正妹謝父母幫她選了一位「好老公」。（翻自微博）

圖文／鏡週刊

大陸湖南一名正妹近日發布一則短片，內容炫耀她和老公的甜蜜互動，更稱「感謝父母幫我擇偶」。不過老公本人曝光後，讓許多網友感受到「驚為天人」的氣勢，更有人評語「應該是金子贏了精子」。

影片可見該名正妹狂曬和老公的甜蜜時刻，正妹更在影片中說：「老公是父母幫忙選的，大我5歲，雖然不是喜歡的理想型，但是對我很好。他知冷知熱，聽父母的永遠沒錯。」

▲正妹與男子的組合，跌破不少網友的眼鏡。（翻自微博）

畫面一發布後，引發不少網友關注與討論，因為老公的外型與正妹實在相差太大，宛如「鮮花插在牛糞上」。不過網友們就評論，「看起來是有財戰勝了一切」、「金子贏過精子。」所以這名其貌不揚的男子，才能獲得正妹父母的「賞識」，成為正妹的如意郎君。也有網友認為，不管外貌如何，如果兩人相處得好，男方對女生真心好，也就值得了。

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