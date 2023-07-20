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快訊／貨櫃船高雄外海進水「不斷傾斜」　19船員棄船逃生1送醫

▲▼高雄港1貨櫃船突進水！船長宣布棄船，19船員被救上岸1人送醫。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲高雄港1貨櫃船突進水！船長宣布棄船，19船員被救上岸1人送醫。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者賴文萱、吳世龍／高雄報導

高雄港務分公司今（20）日上午9時31分接獲印度籍貨櫃船「天使（ANGEL）」輪通報，該船因不明原因進水，船體持續向左傾斜8-9度，船長宣布棄船，船上有19名船員，1,349只空櫃，請求救援。所幸經海巡署派遣船艇、人員搶救後，19名船員順利被救上岸，1人後送就醫。

高雄港務分公司於接獲通報後，隨即成立緊急應變小組，上午10時40分邀集航港局南航中心、引水人辦事處、海巡署、臺港勤公司、環球海事、伍航船務代理、港警、港消等單位召開緊急應變會議，請海巡署即派遣船艇、人員前往救援。

▲▼高雄港1貨櫃船突進水！船長宣布棄船，19船員被救上岸1人送醫。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲高雄港1貨櫃船突進水，船體不斷傾斜。（圖／記者賴文萱翻攝）

同時，港務公司也於一港口安檢所成立前進指揮所，由港務處處長郭光輝率隊進駐，現場並備有食物、飲用水、毛巾等供被救助船員使用。

該輪船上共計19名船員順利於下午12時35分全數由海巡單位CP10032及P1028船艇救起進港上岸，接續由港消進行救護檢傷。其中一名船員血壓偏高，右手臂碰傷已後送就醫，另四名船員將重返天使輪現場協助後續船舶緊急救助事宜。

▲▼高雄港1貨櫃船突進水！船長宣布棄船，19船員被救上岸1人送醫。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲19船員被救上岸，1人送醫。（圖／記者賴文萱翻攝）

高雄港務分公司緊急派遣2艘拖船於旁戒護，下午1時30分召開第二次緊急應變會議，研商船體拖帶救助事宜，並請伍航船務代理公司儘速安排於「天使輪」周圍至少圍設2道以上攔油索以防船上油汙染發生。

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