女推嬰兒車過馬路「抽手機挑釁」　汽車早停下禮讓！12秒畫面惹議

記者崔子柔／綜合報導

為了擺脫「行人地獄」惡名，6月底多項交通新制上路，汽車不讓行人且間隔未達3公尺以上，重罰6千元、記點3點、道安講習3小時。近日一名推著嬰兒車的女子要通過馬路時，一輛汽車已停下禮讓，她卻仍抽出手機持續對著汽車警示，影片曝光後引起討論。

▲女子拿出手機對著汽車。（圖／翻攝自爆廢公社二館）



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一名網友昨（18）日在臉書社團「爆廢公社二館」PO出該段12秒行車紀錄器畫面，並稱「拿手機的速度好快」，貼文吸引超過6千人按讚。據了解，事發地點在台北市大同區長安西路與延平北路交叉路口。

▲▼汽車在女子進入斑馬線後停下禮讓。（圖／翻攝自爆廢公社二館）



影片中可見，一名女子推著嬰兒車要通過馬路，同時有一輛白色轎車在斑馬線前停下，不過該女仍大動作從口袋抽出手機，持續對著白車，直到通過馬路才收回口袋。

▲女子拿出手機對著駕駛。（圖／翻攝自爆廢公社二館）



雖然法規是為保護行人安全，不過不少網友看了影片，紛紛留言表示，「已經讓她了～是在拍啥」、「車子也沒有加速或不讓吧」、「何必這樣對汽車駕駛呢？這樣看起來很挑釁欸」、「真的要說，她也是從待轉區違規走過去斑馬線的啦」、「一個好好的法規，被弄成這樣」、「最近很有感，自從斑馬線帝王行人，絕對路權的法規開始後，有時候明明斑馬線是紅燈，車來車往的有一部份的人還是硬要過」。