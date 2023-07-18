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新冠連4周下降！口罩將再鬆綁　「藥局等醫事機構」有望先放寬

記者洪巧藍／台北報導

新冠疫情脫離高原期！疾病管制署今（18）日公布上周平均每天新增新冠中重症（併發症）153例，不但比上周下降近2成，且已經是連續四周下降。國內口罩政策僅剩「醫療機構、醫事機構、老人福利機構」等3大場域仍要求強制戴口罩，疾管署副署長曾淑慧透露後續鬆綁方向，擬以醫療機構以外的「其他醫事機構」如藥局、物理治療所等優先調整為「建議」戴口罩，目前正在研議中。

▲▼疾管署發言人曾淑慧說明流行病疫情。（圖／記者洪巧藍攝）

▲疾管署發言人曾淑慧說明流行病疫情。（圖／記者洪巧藍攝）

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國內自3/20開始實施新冠輕症免通報，僅通報中重症（併發症），疾管署疫情中心副主任李佳琳表示，疾管署統計過去7日( 7/12-7/18)每日平均新增153例COVID-19本土確定病例(併發症)，較前7日( 7/5-7/11)之每日平均新增190例下降19.5%；36例死亡，較前一周(7/2-7/8)之每日死亡平均數33例略升9%。曾淑慧表示，目前評估新冠疫情已經下降，但是重症風險持續，還是呼籲高風險民眾進早施打疫苗。

▲▼快篩實名制上路第一天，各地配合藥局不到發放時間門口就排滿等著購買試劑的民眾，有限的數量一下就被購買一空。（圖／記者湯興漢攝）

▲藥局口罩有望鬆綁，資料照。（圖／記者湯興漢攝）

此外，在變異株監測方面，新檢出本土流行變異株以XBB為多，上周51例本土個案有40例XBB，其中最多是稱為大角星的XBB.1.16有12例。近四周監測總計，本土檢出病毒株XBB佔85%，已為主流株。WHO表示XBB及BA.2.75等變異株具較佳傳播力及適應力，但現有證據顯示致疾病嚴重性未明顯增加，將持續密切監測國際間之病毒株演變與流行。

國內口罩政策規範「醫療機構、醫事機構、老人福利機構」等3大場域仍要求強制戴口罩，而目前疫情已經有下降趨勢，未來是否會繼續鬆綁口罩規範？曾淑慧透露，比較可能從「其他醫事機構」開始鬆綁。

曾淑慧表示，醫療機構、醫院等區域都是高風險病人，要保護醫護人員、患者，還是應該維持口罩規範，至於醫事機構則可以視疫情狀況將口罩規範改為「建議戴」，因為藥局、物理治療所、復健所、檢驗所等地點接觸高風險民眾的機會沒那麼高。

▲▼▼疾管署疫情中心副主任李佳琳說明最新疫情。（圖／記者洪巧藍攝）

▲疾管署疫情中心副主任李佳琳說明最新疫情。（圖／記者洪巧藍攝）

疾管署5月31日公告應佩戴口罩場所，「醫療機構、醫事機構、老人福利機構」3場域應依照規定全程戴口罩，如果違反規定，依據傳染病防治法可處分3千元至1萬5千元罰鍰。

(一)醫療機構：醫院、診所及其他醫療機構。

(二)醫事機構：藥局、醫事檢驗所、醫事放射所、物理治療所、職能治療所、助產機構、精神復健機構、居家護理機構、居家呼吸照護所、護理之家。

(三)老人福利機構：長期照護機構、安養機構、其他老人福利機構。

得於上列指定場所不戴口罩之例外情形：飲食、拍照、不適合或無法戴口罩之檢查、治療或活動。

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