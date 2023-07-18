行天宮遭控「誘騙」失智翁上億！　女兒秀董事長紙條佐證

▲張小姐出示相關文件，控訴行天宮誘騙父親房產。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

「我一開始還以為父親遇到詐騙集團，後來確認真的是行天宮人員，讓我非常傻眼，因為他們很現實，比詐騙集團還要惡劣！」說起父親的遭遇，張小姐氣憤難耐，痛批行天宮欺負失智老人。

張小姐說，3年前母親過世後，耳聾的父親性格大變，父女倆經常爭吵，關係相當緊張，為了避免衝突加劇，她搬出家裡，在附近租屋。去年7月，張父因為對政府政策不滿，曾寫信到總統府陳情，台北市政府社會局還派社工前往關懷，探視後告知張小姐，張父認為所有接近他的人，都是為了他的錢財，所以想把財產全捐出去，提醒張小姐注意父親的身心狀況。

▲行天宮（圖）去年底獲贈上億元房產，引發爭議。

除了社工之外，慈濟師姐也會定期探視張父，他們建議張小姐帶父親去看精神科，但張父始終拒絕就醫，後來她想請長照人員協助照顧，張父為此又寫信到總統府，指控女兒與長照人員圖謀他的財產。

▲張姓老翁去年底與行天宮簽約，捐贈9戶房產，市價上億元。

由於張母身故後，保險公司將部分理賠金轉帳給張小姐，張父很不滿，認為女兒爭產，2人嫌隙越來越大，因當時張父生活尚能自理，張小姐擔心過度接觸會發生衝突，因此去年10月之後便很少回家。

▲行天宮董事長吳岳羽留下手機號碼，與張姓老翁相約見面。

沒想到去年12月14日，慈濟師姐到張家探訪時，發現門鎖被換掉，還看到署名「行天宮董事長吳岳羽」的多張紙條，覺得非常納悶，於是趕緊聯繫張小姐。

▲廟方人員曾寫紙條問老翁：「你女兒部分你希望如何處理？」

原來，張父耳聾10多年，外人與他溝通只能寫紙條，慈濟師姐告訴張小姐，張父之前到處宣稱自己很有錢，還說若有人能協助他處理位在信義區與南港區9戶房產的稅賦問題及私人事務，就會給予高額佣金，提醒她一定要特別注意張父狀況，以免被騙。張小姐得知後擔心父親遇到詐騙集團，立刻聯繫行天宮查證，結果讓她嚇了一大跳。

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