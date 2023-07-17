科技老總斜槓餐飲慘賠千萬　自嘲「瘋子」撐過疫情再出發

▲科技老總斜槓餐飲慘賠千萬元，自嘲「瘋子」撐過疫情再出發。（圖／記者游瓊華攝）



記者游瓊華／台中報導

日本福岡知名品牌「博多漁家磯貝」在2020年插旗台中，卻在開業3個月後就遇到疫情，引進該品牌的餐飲公司董事長賴國書苦撐3年，終於揮別疫情，近來宣布重新出發，也推出新品迎客。賴國書曾經是身價破億元、科技設備廠的總經理，他笑稱第一次斜槓就遇到百年大疫，也自嘲是「瘋子」，慘賠千萬還不收手，只因對日本料理的美味執著。

原來賴國書國中之後就到日本求學、也進入日本職場，20多年前年薪就破百萬元新台幣，但因為奶奶的一句話「要為故鄉做事情」，他毅然決然放棄華僑身分回台灣服役，退伍後投入面板設備製造業，服務的客戶包括鴻海、群創、友達、英特盛、夏普等國內外科技大廠，身價破億元。

[廣告]請繼續往下閱讀...

但曾經在日本生活10多年，賴國書難忘日本美食的滋味，花了一年的時間談代理，在2020年引進日本福岡知名品牌「博多漁家磯貝」，準備斜槓投入餐飲業，未料卻遇到百年大疫，讓他一口氣賠了1000多萬元，這一賠讓合夥友人收手，但他為了圓夢，靠著本業咬牙苦撐，終於撐過疫情。

不過，賴國書也提到，雖然消費回溫，但現在餐飲業普遍面臨缺工問題，現在的他也不得不下海，幫員工跑外場、端盤子、洗碗等通通自己來，坦言「斜槓真的不容易！」

▲賴國書引進在日本有140年歷史、茨城縣酒廠「松蔵屋」系列產品，搶攻台灣市場。（圖／記者游瓊華攝）



賴國書透露，今年國內消費復甦，店內生意慢慢回溫，再加上看好國人不僅愛日本的美食，也愛日本的酒飲，因此除原本福岡「博多漁家磯貝」居酒屋外，近日也引進在日本有140年歷史、茨城縣酒廠「松蔵屋」系列產品，以新鮮水果手工製作、採自然發酵，具有果泥與酵素的水果酒，要以最道地的日料、酒飲征服饕客味蕾。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：喝酒不開車，開車不喝酒。