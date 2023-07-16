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2縣市大雨！泰利估明變中颱　全台防劇烈天氣

（圖／翻攝tropicaltidbits）

▲泰利周一有機會變中颱。（圖／翻攝tropicaltidbits）

記者陳俊宏／台北報導

屏東縣、台東縣大雨特報！中央氣象局預報員張承傳表示，預估輕度颱風泰利周一有機會增強成中度颱風。氣象專家吳德榮提醒，今日至周三各地偶有局部短暫陣雨的機率，大氣不穩定，午後有強對流，慎防大雷雨及其伴隨的「劇烈天氣」（雷擊、強風、瞬間強降雨）。

氣象局今天（16日）凌晨發布大雨特報，颱風外圍雲系影響，易有短延時強降雨，今日台東及恆春半島有局部大雨發生的機率。

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▼屏東、台東大雨特報。（圖／氣象局）

（圖／氣象局）

張承傳接受《ETtoday新聞雲》訪問指出，今天受到泰利颱風外圍雲系影響，基隆北海岸、東半部、南部和中部以北山區有短暫陣雨，其他地區多雲，午後有局部短暫雷陣雨，而南部和其他山區午後有局部大雨機率。

張承傳說，周一、周二泰利颱風慢慢遠離，但仍受到低壓帶影響，台灣附近水氣較多，東半部、恆春半島有些短暫陣雨，其他地區有局部短暫陣雨或雷雨，但主要偏向午後，而午後中南部和其他山區有局部大雨機率。

（圖／氣象局）

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象局）

（圖／氣象局）

張承傳表示，周三起太平洋高壓慢慢增強，偏向東南風，花蓮、台東和恆春半島有局部降雨，其他地區為多雲到晴，午後有局部短暫雷陣雨。他提到，預估泰利周一有機會變中颱，往雷州半島前進。

吳德榮在「三立準氣象.老大洩天機」專欄提到，最新歐洲（ECMWF）模式模擬顯示，今日至周三「季風低壓環流」（mosoon gyre）影響，水氣多、各地偶有局部短暫陣雨的機率，恆春半島、花東有較大雨勢，大氣不穩定，午後有強對流，慎防大雷雨及其伴隨的劇烈天氣。

吳德榮分析，周四至周六季風低壓環流西移，水氣減少，花東仍有局部短暫陣雨，山區及局部平地午後有雷陣雨，但對流強度減弱、範圍縮小。

▼泰利往雷州半島前進。（圖／氣象局）

（圖／氣象局）

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