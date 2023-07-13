月薪65萬徵男保鑣護4女人！　1條件「休蛋幾咧」

▲這工作月薪65萬起跳，專責當保鑣兼照顧老闆4個太太！前提「先閹割」。（示意圖／鏡週刊提供，下同）



圖、文／鏡週刊

中國網友今日瘋傳一張「徵才啟事」，表示一名大老闆在找一名保鑣兼管家，包括負責照顧老闆的4名太太，月薪15萬人民幣（約新台幣65萬元）起跳，乍看之下相當誘人。不過，這份徵才內容又多了一份但書，那就是要求應徵者要能接受「先閹割」的條件。

這份徵才啟事中寫到，一名大老闆正在尋求一名保鑣兼管家，因此強調這名應徵者要有180公分以上身高，本身還要有武術底子，因此軍警相關學校畢業生、退伍人士，或者是從事過私人保鑣者，會優先錄取。不過徵才啟事也強調，月薪是15萬人民幣起跳，小費另計，一週上班五天，而且老闆的跑車可以借來開。

文中還寫到，這名老闆有包養4名太太，因此保鑣的職務之一，就是要負責保護這些太太們的安全，照顧她們的生活。而且如果太太們開心的話，就會多給不少小費。雖然上述的條件聽起來都不錯，但其中有一點強調，應徵者要能接受「先閹割」，並出示醫生證明，不過老闆願意先預付一年薪水。

▲這份徵人啟事的消息傳開後，引發網友熱議。

這份徵人啟事的消息傳開後，引發網友熱議，大家瘋狂討論：「如果是你，會想去做這份工作嗎？」就有網友直呼：「這是在招東方不敗？」、「錢賺那麼多有啥用？我要留根。」、「搞不好最後找女保鑣，還能給富豪玩。」不過也有網友認為，這可能不是真的徵人訊息，而有可能是網友惡搞的「假真人」，也有網友說：「認真你就輸了。」

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