火車車廂也成表演空間！「台北藝穗節」集結135組團隊590場演出

▲2023台北藝穗節主題為「後浪警報The FUTURE is HERE」即將於8月19日～9月3日舉行。（圖／北藝中心提供，下同）



記者林育綾／台北報導

2023台北藝穗節即將於8月19日～9月3日舉行，將在北市31個場域，共有135組團隊，帶來590場演出，戲劇、舞蹈、音樂及近年熱門的音樂劇、馬戲等，特別的是，今年新增不少色場域成為表演場，包括新北投車站的火車車廂、首度啟用的北藝中心11樓天台、充滿榻榻米香氣的紀州庵文學森林古蹟等。

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▲今年加設了「馬戲」項目。

2023台北藝穗節主題為「後浪警報The FUTURE is HERE」，由台北市政府主辦、北藝中心承辦，將在台北市31個空間呈現，創作類別包羅萬象，除了過去常見的戲劇、舞蹈、音樂、視覺藝術，今年加設了「馬戲」項目，讓馬戲表演在台灣發展的潛力無窮，也與北藝中心近年致力於發展「馬戲棚計畫」和「馬戲節」的舉辦有關。

另外「音樂劇」也是近年來最受台灣觀眾青睞的演出類型之一，今年藝穗節也有高達11檔、34場次的音樂劇節目，帶來不同於正規劇場展現的視覺與聽覺創意。

▲▼今年藝穗節共有135組團隊，帶來590場演出。



藝穗節每年也走訪台北市各種空間，想像其成為表演場域的可能性，今年的31個表演場域，以台北表演藝術中心為基地向外擴張，多數場地只要搭乘捷運就可抵達。今年新增的特色場域包含新北投車站的火車車廂、北藝中心11樓天台、充滿榻榻米香氣的紀州庵文學森林古蹟－大廣間、廢墟感強烈的一日弎時⋯等。

還有「散步看戲」的閒適感，如萬華區接連著萬座曉劇場、新富町文化市場、剝皮寮歷史街區；而大稻埕街區與週邊商圈，除了先前曾使用的At the Venue 在場、思劇場、課廳演創空間外，今年新增一起藝文空間、跳舞蘭計畫，都是將老屋重新改造，透過展演，演示老建物的新能量，讓演出與在地的生活感緊密連結。

▲▼台北藝穗節今年共有31個表演場域。



台北藝穗節今年特別規劃「藝穗前夜祭──心心回FUN」及「星際劇場」2項主題演出，邀請三檔2022年藝穗得獎作品復刻重現，讓去年錯過的觀眾有機會欣賞得獎之作，包括老張老趙の實驗樂劇的「《偷吃？好吃！》2.0 Eat猶未盡」、鸚鵡安全的《一個人也要很快樂 AKA Lonely God 之 龍 ‧ 要 ‧ 回 ‧ 歸》、；熊世翔的《關渡法師的前世今生》。

「星際劇場」源自新冠疫情時代藝術家對線上展演的應用與演化，今年精選10檔優質節目，在藝穗節演出的8月19日至9月3日期間，同步進行線上播映，讓觀眾在劇場之外，也能透過螢幕感受台灣年輕藝術家豐沛而多元的創作能量。

另外8月4日起藝穗節推出專屬「北藝一號店」，將在台北表演藝術中心廣場的北斗座開張，「北藝一號店」除了可提供藝穗節節目的售券與諮詢服務，營業期間的每個週末也安排了快閃演出、Live Podcast、交流活動；8月12日下午則舉辦以「遊走」為主題的開幕活動，讓觀眾與藝術家在遊走中不期而遇，發現不同的創意與驚喜。