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合歡山上這棵樹「綠到不合理」！　他好奇心炸裂走近看…真相幻滅

▲▼合歡山出現綠到詭異的樹，原來是假樹基地台。（圖／生態攝影達人沈揮勝提供）

▲合歡山上一棵「綠到不合理」的樹特別顯眼，引發民眾的旺盛好奇心。（圖／生態攝影達人沈揮勝提供，下同）

記者高堂堯、蔡怡萍／南投報導

有著許多美麗林木的合歡山，近日卻出現了一棵「綠」到超詭異的樹！生態攝影達人沈揮勝在臉書分享了自己的觀察，表示在合歡山14甲線上有一棵異常蓊綠的怪樹，讓他好奇心大作忍不住走近端詳，結果真相超出乎意料！

▲▼合歡山出現綠到詭異的樹，原來是假樹基地台。（圖／生態攝影達人沈揮勝提供）

洪揮勝貼出了幾張樹木照片，在一片參差青綠中、一棵有著均勻暗綠色的樹聳立其中，枝幹也相當筆直整齊，他表示「合歡山這棵樹的綠，綠到讓美術科班畢業的我無法理解」，心中的疑惑讓他不得不在狹窄車多的台14甲線，冒著違停被取締的危險，特地下車走一段路、靠近看個仔細，但他隨即發現其中貓膩，笑說「內心憧憬沒了結果！」

▲▼合歡山出現綠到詭異的樹，原來是假樹基地台。（圖／生態攝影達人沈揮勝提供）

▲原來這棵怪樹是美化過後的「基地台」，真相大白。（圖／生態攝影達人沈揮勝提供）

網友看了也打趣稱這是「“必”綠神木」、「這是一棵間諜樹」、「新品種，電子樹」，原來這棵樹的身分是佈置用來融入自然景色的「假樹基地台」，不少網友給出讚許「融入整個環境景觀，也算是有心了」、「應該誇獎一下、為抑制視覺污染而努力的廠商」。

據了解，這「假樹基地台」由太魯閣國家公園管理處所設置，為了改善合歡山管理站沿線等處的山域通訊，以利求救、救災等效果，同時也不破壞自然樣態，兼顧視覺上的協調，才將基地台特地偽裝成「間諜樹」，但還是被觀察力敏銳的民眾發現識破，成為討論話題。

▲▼合歡山出現綠到詭異的樹，原來是假樹基地台。（圖／生態攝影達人沈揮勝提供）

▲▼合歡山出現綠到詭異的樹，原來是假樹基地台。（圖／生態攝影達人沈揮勝提供）

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