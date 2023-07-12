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穿背心熱褲穿梭車陣！「玉蘭花妹」吸5.5萬人暴動　IG美照曝

▲玉蘭花正妹。（圖／翻攝自爆廢1公社）

▲玉蘭花妹超吸睛。（圖／翻攝自爆廢1公社）

網搜小組／鄺郁庭報導

「朋友問我為什麼車上都是玉蘭花。」粉專「不折不扣的販車人生」日前貼出一張照片，吸引5.5萬人狂讚。只見照片中，有位女性背著一藍玉蘭花，穿梭在車陣中，但有別於以往「賣玉蘭花=老婆婆」的印象，女主角是位身穿熱褲、細肩帶背心的長髮正妹，讓網友直讚香爆了。

從照片中可見，長髮正妹身穿純白貼身背心，配上超短熱褲，背著一籃玉蘭花，雖然掛著黑色口罩，看不到長相如何，但纖細手臂和美腿，足以讓人移不開視線。「不折不扣的販車人生」就開玩笑直呼，「朋友問我為什麼車上都是玉蘭花。」

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大票男網友見狀也暴動，「看來這行業已經不再是奶奶們才能經營了」、「玉蘭花西施」、「還有多少？我全要！」「到底是誰一直繞圈圈，然後插隊在我的前面買玉蘭花啦！」「同一個路口是要路過幾次」、「這肯定是AI修圖還原阿嬤年輕的模樣！嚇不倒我！」「會不會不夠賣？我家有種！」

其中，有眼尖網友直呼，「這都多久了？實況主聶小倩啊！」原來這其實已經是2021年的舊照片，本站當時就曾報導「建國北路『玉蘭花低胸妹』身分曝光！　精緻五官全暈了」，該名玉蘭花妹的真實身分，是實況主「聶小倩Sherry」。

▲▼網友神到玉蘭花妹。（圖／翻攝自聶小倩Sherry臉書）

▲玉蘭花妹現在仍經常曬美照。（圖／翻攝自FB／聶小倩Sherry）

據了解，聶小倩是知名遊戲實況主，2年前受《ETtoday新聞雲》訪問，透露會想在豔陽底下販賣玉蘭花，是因為她開車通勤，時常見到路上賣玉蘭花阿嬤或阿公，每次看到都覺得他們相當辛苦，所以就想了一個企劃「賣玉蘭花一天」。

而實際走上街頭販賣的心得，聶小倩坦言沒那麼簡單，當天室外溫度直逼30度，還要在車陣中穿梭，體感更熱了，且幾個小時下來，沒什麼人願意買，很多駕駛甚至不敢與她對眼，挫折表示「真的賣不好，很慘！」

另外，聶小倩現在仍是電玩遊戲影片創作者，經常開直播玩遊戲，也會在FB粉專、IG曬美照。值得注意的是，她兩年前在IG的追蹤數是3.1萬粉絲，如今已經成長到7.3萬，也算相當活躍。

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