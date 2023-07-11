賴清德私大補助3.5萬　天河基金會推「青年志工補助1.6萬學貸」

▲天河基金會啟動「青力親為．千萬祝福」獎助學金計畫，11日舉行首場座談會。（圖／天河基金會）



記者陶本和／台北報導

為落實教育平權，副總統賴清德拋出私立大學學費補助，行政院則編列219億元經費推出「拉近差距1+3方案」，私立大學費每年補助3.5萬之外，同時照顧高中職學生和學貸族，預計63.4萬名學生可以受惠。此外，天河基金會也啟動「青力親為．千萬祝福」獎助學金計畫，提供從事志工服務的學貸青年每人1.6萬元獎勵金，11則舉辦首場座談會。

本次座談會，邀請到各領域多位重量級人物，包括：前衛生署長李明亮、知名圖文作家我是馬克、跆拳道前國手陳怡安、天河基金會董事長陳柏廷，而名模林志玲和導演魏德聖也透過錄影參與，給予現場33位年輕朋友們祝福。

陳柏廷表示，當今「愛台灣」成顯學，老一輩卻常批評年輕人草莓族、躺平族，似乎「愛台灣」但「不愛台灣的年輕人」。他說，慈善事業常見幫助老幼，但這群被要求擔起社會大樑、中堅份子的年輕族群，也非常需要幫助，因為現代環境下生存確實變困難，網路世代互動的對象更廣。

林志玲則透過錄影方式參與，她表示，心態決定一切，也將決定自己的未來，接收到改變的機會，也要付出回饋，造成善與愛的無限循環，最重要的就是態度。

▼天河基金會啟動「青力親為．千萬祝福」獎助學金計畫，11日舉行首場座談會，林志玲以錄影方式參與。（圖／天河基金會）



前衛生署長李明亮則說，20多年前他打造世界知名的台灣健保，是當時集結國內外醫界集思廣益，找到平衡點，但當今他聽到，年輕人常說很少用到健保卡，就埋怨當年設計健保制度的人「不公平」，他希望透過這個難得的機會，告訴年輕朋友「換位思考」的觀念，關懷、理解錢花到哪裡去。

李明亮勉勵青年，變成大人要有社會責任，讓承擔壓力、不怕困難的特質，成為DNA的一部分，現在為他人付出，未來他人為你付出，健保就是這樣的實例，因為有你、所以有我，別人就是我、我就是別人，尊重自己、也尊重別人，大家都是小菩薩，形成善的循環，並且一代傳承一代。

在問答的環節，不少人都針對「興趣當飯吃」向陳怡安和馬克發問，陳怡安說，很多時候不見得能把興趣當成職業發展，她當時的決策是一個符合人生階段和當下生活狀態的選擇，能兼顧職業和家庭，熱情的其實不是手工皂這個東西，而是投入生活、享受人生。

她說，在手工皂創業後也曾懷疑自己選的路，但她是個向前看的人，要做就把它做好，「出發點只是把我愛的東西和大家分享，把自己喜歡的東西分享，為自己為他人帶來什麼」，她勉勵大家在人生的道路上也往前看，勇敢向前行。

馬克則說，他國中有3個明確志向：廣告創意人、導演和快炒店師傅。他先是進了廣告公司工作，但真實人生往往和規劃劇本不一樣，堅持是很重要的，把握身邊的機會，發揮自己所長，之後插畫生涯也運用到許多廣告業學到的創意行銷，「沒有白走的路，每一步都算數。」

有關天河基金會自2019年起開辦「青力親為．千萬祝福」計畫，主要針對年齡30歲以下（民國82年1月1日後出生），具備學貸身份之大專院校在學或畢業生，提供1.6萬元獎勵金；只要申請者於10月31日前，至天河基金會合作的20家非營利組織參與並完成志工服務及計畫申請，通過審核後，1.6萬元獎勵金將直接匯入申請者學貸帳戶。至今已累積幫助超過國內1196名學貸青年，今年邁入第5屆，獎勵金也從1萬元調高到每人1.6萬元。

▼天河基金會啟動「青力親為．千萬祝福」獎助學金計畫，11日舉行首場座談會。（圖／天河基金會）

