賣李坤城房住七期高檔酒店　林靖恩入住房型曝！單日4400元起跳

▲林靖恩入住林酒店的豪華房型曝光。（圖／翻攝官網）



記者游瓊華／台中報導

音樂人李坤城在4月病逝，兒子李卓軒日前發文爆料，後母林靖恩拿到房產完全所有權後隨即轉賣，搬到七期五星飯店「林酒店」。但據悉，林靖恩入住才短短4天，新聞曝光之後秒退房。其入住房型也跟著曝光，據悉是林酒店的豪華客房，雖是館內基本房型，但價格也不斐，官網優惠價格一日也要4400元起。

根據記者掌握到的消息，林靖恩當初入住林酒店豪華房型僅預訂2晚，後來又延長多住2個晚上，在李坤城兒子李卓軒爆料林靖恩賣房住酒店消息後，林靖恩已經在昨（10）日悄悄退房，目前行蹤不明。

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根據林酒店官網介紹，豪華房型訂價1萬2000元，另加10%(服務費)+5%(稅金)，官網訂房特惠價4400元，一間房間內約15坪大，內配備席夢思名床一大床還有全自動義式膠囊咖啡機，免費MINI BAR飲料，全套英國皇家認證潘海利根沐浴備品，而且每間客房都有大片落地窗可一賞七期夜景，相當奢華舒適。

▲林靖恩與李坤城的爺孫戀宛如八點檔情節，引發熱議。（圖／翻攝自臉書／李坤城）



李坤城4月因大腸癌病逝，兒子李卓軒不滿「後母」林靖恩佔走房產，在檯面上公開撕破臉，後來進行私下溝通達成協議，林靖恩獲得房產完全所有權，李卓軒則繼承父親著作權及所有收藏，眼看事情應已告一段落，李卓軒再度踢爆林靖恩得到房產後，轉手就賣掉，每天住在高級飯店，雙方爭議持續延燒。