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李坤城兒怒譙林靖恩！　她2點幫補血「願賭服輸吧孩子」

▲李坤城和林靖恩。（圖／翻攝自李坤城臉書）

▲李坤城再槓林靖恩。（圖／翻攝自臉書／李坤城）

記者周亭瑋／綜合報導

資深音樂人李坤城離世後，遺產爭議浮出檯面，其兒子李卓軒近日對繼母林靖恩大肆抨擊，指控她繼承父親房產僅19天，就將房子變賣。對此，網紅「廣告小妹」幫補血，不過也直言能理解兒子的怒火。

廣告小妹稍早在臉書提到，「好姐妹請我幫林靖恩講幾句話，我答應了，廢柴相挺！從法律上，她是配偶；從道義上，她陪伴李坤城10年，搭進去的青春年華值得一間房。但這不代表我不能理解李卓軒的美送（不爽）。」

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她接著分享一位老同學的經歷，「她說父母恩愛了40年，至少在她眼中父母是真愛。誰想，母親突然離世，半年後父親就再婚了，繼母比父親小一輪，婚後這2年感情也不錯，只是老同學內心深處存在不悅，那個見證她的成長，載滿了與哥哥爸爸媽媽回憶的家，最終很有可能是別人的。」

該位老同學直言，不想賣房、不想出租、不想居住，只想留著那間房，畢竟家在媽媽的味道就在，最後更緩緩說道「沒有經歷過父母再婚的獨生小孩，永遠不會懂這種惴惴不安。」

▲廣告小妹幫補血。（圖／翻攝自臉書／廣告小妹）

▲廣告小妹幫補血。（圖／翻攝自臉書／廣告小妹）

這故事讓廣告小妹有了警惕，於是向父親提議，房產加上自己的名字，「這話沒啥好不能開口的，自己的權益自己爭取，不為自己，我也得為我娘。臨老入花叢的男人，我也是見過不少。」

她也不忘向李卓軒喊話，「世間高手如雲，許多人的存在是在與你的個人利益對著幹，能保護你的，唯有自己。總有人比我更會榨乾老公，且無法被譴責，它合情合理合法，我能做的只有防患於未然，先下手為強。」

最後，廣告小妹更感嘆，「願賭服輸吧孩子，為時已晚。誰叫你爹不安份。」而網友們則紛紛回應，「要説這是現世報嗎」、「推最後一句」、「他一直盯著人家年輕女生攻擊，真的很莫名」、「如果他是生在美國、父母也沒義務要留遺產給子女呀！我是覺得他就是心裡不甘心而已」。

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