你起床就滑手機？正妹科學家點名3NG習慣「易對大腦產生壞影響」



▲起床就滑手機易對大腦造成負面影響。（圖／記者周亭瑋攝）

記者周偉承／綜合報導

你每天早上醒來第一件事會做什麼呢？應該大多數的人醒來第一件事就是拿起手機開始滑吧？不過，根據神經科學家表示，為了你的大腦健康著想，最好還是避免這種習慣，此外，她也分享了其它對大腦有害的NG行為，你中了哪幾樣呢？

來自美國亞利桑那州的Emily McDonald是一位神經科學家，她經常在TikTok上分享各種影片，並擁有超過20萬粉絲，日前她以「避免做3件事以保護我的大腦」為題，分享了3項對大腦有負面影響的行為，第一項就是「一睡醒就開始使用手機」，她提到，剛醒來這段期間接觸到的內容容易對人的心理產生重大影響，並且會促使人們頻繁確認手機上的內容。

第二項則是「負面的自我對話」，她表示，人們對自己說的話很重要，人們越是將某些想法灌輸進腦中，就越容易被大腦記錄下來，這些想法也越容易被實現。最後一項是「食用高加工食品」，她指出，現在有非常多科學證據能夠證明人們吃下的食物會大大地影響大腦，「高加工食品還會使大腦老化，那不是我們樂見的」。3項NG行為都很容易出現在人們的生活中，引起非常多人關心，影片目前也已突破1千萬次觀看。

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▼為了大腦著想，快改掉NG習慣！（影片取自TikTok＠emonthebrain，如遭刪除請見諒。）