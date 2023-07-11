　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

檢舉一個車手賺2萬！北市宣布「窩裡反」獎金翻倍　全力阻詐

▲▼北市男子被詐騙投資150萬買股票，最後賣股還要多花77萬，氣得報警處理。（圖／記者邱中岳翻攝）
▲北市警局將在11日下午舉辦詐騙座談會，屆時會宣布檢舉現行犯車手獎金翻倍。（圖／記者邱中岳翻攝）

記者邱中岳／台北報導

北市政府警察局有鑑於詐騙案件中，車手扮演現實中提領、面交現金的角色，為了遏止歪風、加強查緝能量，除了宣導性質活動，也將原本查獲現行犯車手的1萬元獎勵金「翻倍」，且為了阻止車手歪風，獎金預算不夠，不惜動用第二預備金。

警方調查，2023年截至5月份為止，北市警局統計已緝獲車手989人，且與轄內超商、金融機構協力攔阻詐騙569件，攔阻金額達5億2768萬餘元，與去年同期相比增加161件，金額亦大幅增加2億3806萬餘元，足見相關防制成效。

北市政府警察局為進一步提升查緝量能，於7月11日聯合各家金融機構及超商，舉辦協助攔阻座談會議，共同研擬如何精進臨櫃攔阻之策略，有效減少民眾財產損失，同時也邀請市長蔣萬安出席，頒發檢舉獎金給相關檢舉人士。

▲▼北市警局將在11日下午舉辦詐騙座談會，屆時會宣布檢舉現行犯車手獎金翻倍。（圖／記者邱中岳翻攝）

11日下午2時許即將舉辦的攔阻詐騙座談會，也將宣布民眾檢舉獎勵金將從原先的新台幣1萬元「翻倍」，察覺到車手「正在」進行不法活動，盡速撥打110並將相關情資及線索提供給警方，現場逮捕犯嫌，順利偵破案件者，可獲2萬元獎金。

近年來，詐騙集團多透過「網路假求職廣告」，召募車手從事提領或移轉贓款的工作，許多人未深思熟慮，經不起金錢誘惑，進而被詐團或幫派組織吸收，甚至提供自身金融帳戶、提款卡做為「人頭帳戶」。但原以為經由此方式可輕鬆賺錢，殊不知等待的只有遭銀行通知帳戶警示，或被警方持拘票逮捕的後果。

北市政府警察局呼籲民眾，詐騙手法日新月異，網路訊息難辨真偽，應時刻保持警惕和懷疑心態。

▲▼北市警局將在11日下午舉辦詐騙座談會，屆時會宣布檢舉現行犯車手獎金翻倍。（圖／記者邱中岳翻攝）

注意任何輸入個人資料或匯款、轉帳等行為，皆可能伴隨詐騙風險，切勿心存僥倖，輕易相信或進而從事相關違法工作，切勿因一時疏忽背上刑事責任，造成終身遺憾的後果。

ET快訊
快訊／主嫌曝光！　台南「狀元」遭打死偵破
風向變了！　一票挺學生「熱炒就該配飯」
昆凌破尺度解放泳衣！　「超兇上圍」9萬人看光
快訊／北科白飯之亂　校方首發聲明！
台中20年「排隊美食」慘燒毀！　婆媽喊心痛
熱炒老闆再發聲！　總召怒了：店家說詞矛盾

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

快訊／主嫌曝光！台南「狀元」遭私刑打死案偵破　6男女殺人罪送辦

月收千萬！詐欺男躲東南亞設水房　32歲「大局妹」女友出國一起騙

台中「靜城專案」2.0啟動　7／18抓到違規改裝排氣管就開罰

5年6萬陸客「假健檢」入境　台北秀傳董座與旅行社15人起訴

獨／5億高中生體內驗無麻醉藥　靈通者曝祂「被強灌沒喝下」

檢舉一個車手賺2萬！北市宣布「窩裡反」獎金翻倍　全力阻詐

欠稅2358萬！近億保險遭強制執行　他火速繳清

獨／五億高中生案檢察總長下令重新調查　靈通者曝祂反應

此次免競價！im.B案查扣「噶瑪蘭威士忌原酒」754支　明火熱登場

警車在後面...通緝犯心虛闖紅燈撞電桿　又被揪出酒駕下場慘

機器人被問「是否背叛人類」　翻白眼怒答：我現在很滿意！

星展 X 永續英雄聯盟：鮮乳坊 翻轉台灣酪農業的鮮乳革命！

Jennie疑壓力太大突「蹲下爆哭」　舞台上淚唱：我沒有傷害誰！

王瞳掛回和艾成婚紗照：喘不過氣　憶事發當天「接記者電話才知」

台東男尾隨26歲女猛砍頸　遭4猛漢打趴喊：地板很燙

北科大白飯之亂老闆已原諒　系主任發聲：資財是吃飯系

台南男被擄！丟包醫院不治　家屬痛哭求真相：下手很狠

穿「寬褲」怎麼上廁所？　櫻花妹教下擺上拉往內塞

行人挨車撞傷還被罰500元！　網看畫面罵爆「要走田裡？」

《偷偷藏不住》曖昧名場面好甜　趙露思餵吃草莓..陳哲遠連手一起吃

快訊／主嫌曝光！台南「狀元」遭私刑打死案偵破　6男女殺人罪送辦

月收千萬！詐欺男躲東南亞設水房　32歲「大局妹」女友出國一起騙

台中「靜城專案」2.0啟動　7／18抓到違規改裝排氣管就開罰

5年6萬陸客「假健檢」入境　台北秀傳董座與旅行社15人起訴

獨／5億高中生體內驗無麻醉藥　靈通者曝祂「被強灌沒喝下」

檢舉一個車手賺2萬！北市宣布「窩裡反」獎金翻倍　全力阻詐

欠稅2358萬！近億保險遭強制執行　他火速繳清

獨／五億高中生案檢察總長下令重新調查　靈通者曝祂反應

此次免競價！im.B案查扣「噶瑪蘭威士忌原酒」754支　明火熱登場

警車在後面...通緝犯心虛闖紅燈撞電桿　又被揪出酒駕下場慘

快訊／台灣雙職籃合併有望？　體育署長鄭世忠：亞運前聊一下

北約峰會今登場！　白宮證實：拜登將與澤倫斯基1對1會談

比照警察加薪！內政部幫消防、移民、空勤調高危險加給15%

李靚蕾不挺黑人了？「心疼首發聲」疑站隊大牙郭源元　曾幫切割王力宏

高中免試入學今放榜　12.9萬人上榜「錄取率98.75%」

力抗換侯！公教軍警消挺侯友宜造勢週四登場　前立委曝出席大咖

快訊／主嫌曝光！台南「狀元」遭私刑打死案偵破　6男女殺人罪送辦

月收千萬！詐欺男躲東南亞設水房　32歲「大局妹」女友出國一起騙

雲海超Q！夏季限定絕美「3大山系剉冰」回來了　1門市限定吃

遊說大谷翔平來大都會當隊友？　千賀滉大：這就去給他戴帽子

氣質姐違規穿越馬路！駕駛「被正到」愣住狂拍

社會熱門新聞

台南男生前遭私刑畫面曝！臉腫變形被逼擦血跡

狀元遭丟包醫院亡　姊：不知去哪招魂

人妻搞上帥禮賓！酒後一夜情「一發中獎」

即／台南狀元遭虐死丟包！警帶回5男1女　主嫌仍在逃

獨／前富邦隊員逼隊友妻吞吐　判1年8月

疑點重重　5億高中生命案重啟調查

約好2小時7千　他做完就跑下場曝光

囂張議長郭信良收賄千萬內幕！　1句話囂張嗆官員：我要2週

台南男網路嗆聲遭擄　丟包醫院不治

路邊空地白線內停車收3張罰單　違規理由曝

逛百貨遭2小兄弟「重捶胸部」　OL崩潰發文控訴

快訊／5億高中生母住家巡簽簿被拔！警逮涉案男

台中警除草中暑命危拔管　遺體送回家

快訊／台中「排隊美食」起火　頻傳爆裂聲

更多熱門

相關新聞

毒蟲見警狂奔鑽車陣　騎士借車追感動比讚

毒蟲見警狂奔鑽車陣　騎士借車追感動比讚

北市警局保安大隊1日上午10時許，在萬華區環河南路上執行路檢勤務，攔停一輛雙載機車，發現游姓駕駛、同車林姓乘客神色緊張，警方查證身分時林嫌起支吾其詞佯裝配合，下一秒拔腿狂奔，乘隙衝向馬路對向車陣中逃逸，警員冒險穿越車借民車展開追捕，讓目擊民眾都比大姆指稱讚。

即／北市59名中高階警官異動

即／北市59名中高階警官異動

這家企業超幸福！正職員工無條件加薪3000元

這家企業超幸福！正職員工無條件加薪3000元

北市警局長準備7百份漢堡　站大門迎接同仁

北市警局長準備7百份漢堡　站大門迎接同仁

南北高蛋黃區1字頭可買房　單價比大樓便宜11萬↑

南北高蛋黃區1字頭可買房　單價比大樓便宜11萬↑

關鍵字：

詐騙車手現金轉運站北市警局

讀者迴響

熱門新聞

91歲阿嬤跌倒發現「懷孕了」！

城隍警示小心火和電　4生肖注意

李玟8.8億房產老公拿不到！生前簽「長命契」無負債

即／陳凱倫性侵未遂！任教校方暫停聘僱

醫師挺北科大學生：白飯免費等於吃到飽

台南男生前遭私刑畫面曝！臉腫變形被逼擦血跡

狀元遭丟包醫院亡　姊：不知去哪招魂

人妻搞上帥禮賓！酒後一夜情「一發中獎」

Joeman、妮婭分手：決定還彼此自由

日人超怕台灣1飲品！眾人揭關鍵原因

藥師點名5種人「最需要吃B群」！愛喝酒上榜了

即／台南狀元遭虐死丟包！警帶回5男1女　主嫌仍在逃

獨／前富邦隊員逼隊友妻吞吐　判1年8月

林采緹追問男友「生過的有比較鬆嗎」

台鐵插座貼勿用標語！專家曝無視下場

更多

最夯影音

更多
機器人被問「是否背叛人類」　翻白眼怒答：我現在很滿意！

機器人被問「是否背叛人類」　翻白眼怒答：我現在很滿意！
星展 X 永續英雄聯盟：鮮乳坊 翻轉台灣酪農業的鮮乳革命！

星展 X 永續英雄聯盟：鮮乳坊 翻轉台灣酪農業的鮮乳革命！

Jennie疑壓力太大突「蹲下爆哭」　舞台上淚唱：我沒有傷害誰！

Jennie疑壓力太大突「蹲下爆哭」　舞台上淚唱：我沒有傷害誰！

王瞳掛回和艾成婚紗照：喘不過氣　憶事發當天「接記者電話才知」

王瞳掛回和艾成婚紗照：喘不過氣　憶事發當天「接記者電話才知」

台東男尾隨26歲女猛砍頸　遭4猛漢打趴喊：地板很燙

台東男尾隨26歲女猛砍頸　遭4猛漢打趴喊：地板很燙

熱門快報

音樂主理人票選活動開跑！

音樂主理人票選活動開跑！

ETtoday音樂主理人票選活動開跑啦！天天投票，iPad、AirPods等百項好禮等你抽！

《豈有此呂》5億高中生墜樓前行蹤還原

《豈有此呂》5億高中生墜樓前行蹤還原

5億高中生賴母委任律師許哲維重新還原失聯的2小時發生什麼事，提出三大調查佐證賴小弟不可能尋短！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

金好康!買糧滿$999送零食

金好康!買糧滿$999送零食

寵物王國滿$1688送購物金$168

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面