檢舉一個車手賺2萬！北市宣布「窩裡反」獎金翻倍　全力阻詐



▲北市警局將在11日下午舉辦詐騙座談會，屆時會宣布檢舉現行犯車手獎金翻倍。（圖／記者邱中岳翻攝）

記者邱中岳／台北報導

北市政府警察局有鑑於詐騙案件中，車手扮演現實中提領、面交現金的角色，為了遏止歪風、加強查緝能量，除了宣導性質活動，也將原本查獲現行犯車手的1萬元獎勵金「翻倍」，且為了阻止車手歪風，獎金預算不夠，不惜動用第二預備金。

警方調查，2023年截至5月份為止，北市警局統計已緝獲車手989人，且與轄內超商、金融機構協力攔阻詐騙569件，攔阻金額達5億2768萬餘元，與去年同期相比增加161件，金額亦大幅增加2億3806萬餘元，足見相關防制成效。

北市政府警察局為進一步提升查緝量能，於7月11日聯合各家金融機構及超商，舉辦協助攔阻座談會議，共同研擬如何精進臨櫃攔阻之策略，有效減少民眾財產損失，同時也邀請市長蔣萬安出席，頒發檢舉獎金給相關檢舉人士。

11日下午2時許即將舉辦的攔阻詐騙座談會，也將宣布民眾檢舉獎勵金將從原先的新台幣1萬元「翻倍」，察覺到車手「正在」進行不法活動，盡速撥打110並將相關情資及線索提供給警方，現場逮捕犯嫌，順利偵破案件者，可獲2萬元獎金。

近年來，詐騙集團多透過「網路假求職廣告」，召募車手從事提領或移轉贓款的工作，許多人未深思熟慮，經不起金錢誘惑，進而被詐團或幫派組織吸收，甚至提供自身金融帳戶、提款卡做為「人頭帳戶」。但原以為經由此方式可輕鬆賺錢，殊不知等待的只有遭銀行通知帳戶警示，或被警方持拘票逮捕的後果。

北市政府警察局呼籲民眾，詐騙手法日新月異，網路訊息難辨真偽，應時刻保持警惕和懷疑心態。

注意任何輸入個人資料或匯款、轉帳等行為，皆可能伴隨詐騙風險，切勿心存僥倖，輕易相信或進而從事相關違法工作，切勿因一時疏忽背上刑事責任，造成終身遺憾的後果。