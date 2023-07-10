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又一家車廠破產！奇點汽車燒光736億　交不出一輛電動車

▲奇點汽車申請破產。（圖／翻攝微博「財富中文網」）

▲奇點汽車申請破產。（圖／翻攝微博「財富中文網」）

記者張靖榕／綜合陸媒報導

中國大陸歷經多家車廠破產倒閉後，近日再增添先前受到多方投資的電動車廠奇點汽車，融資金額高達170億人民幣（約新台幣736億元），如今被眾多債權人申請破產審查。事實上，先前奇點就先是被爆造不出車，靠賣軟體維生，後來更傳出大規模欠薪、資不抵債，被法院強制執行等。

綜合陸媒報導，安徽奇點智能新能源汽車有限公司新增破產審查訊息，申請人共10人，審理法院為安徽省銅陵市中級人民法院。法院5日發布公告，指出今年6月26日已裁定受理破產清算一案，並於6月30日指定銅陵金健會計師事務所擔任安徽奇點智能新能源汽車有限公司管理人。

▼奇點汽車融資170億人民幣，曾經受到矚目。（圖／翻攝微博）

▲▼奇點汽車。（圖／翻攝微博）

▲▼奇點汽車。（圖／翻攝微博）

▲▼奇點汽車。（圖／翻攝微博）

資料顯示，安徽奇點智能新能源汽車有限公司於2016年10月成立，法定代表人為徐軍，註冊資本13.5億人民幣，由奇點汽車關係企業智車優行科技（上海）有限公司、匠仁汽車科技（北京）有限公司共同持股。

作為中國大陸第一批造車企業，奇點汽車與蔚來、理想、小鵬同樣於2014年註冊成立，如今後三者已成為中國不可小覷的電動車勢力，奇點卻黯然下台。

▲奇點汽車創始人沈海寅。（圖／翻攝微博）

▲沈海寅創辦的奇點汽車，連一輛都未交付就倒閉。（圖／翻攝微博）

奇點創辦人沈海寅學生時期就是學霸，取得上海交通大學自動控制與工業管理雙學士，之後在日本創業被谷歌收購後加入金山軟體，於2013年至2015年間擔任奇虎360公司副總裁。他原先想在奇虎360內孵化奇點汽車，後來離職創辦，並接受奇虎360投資。

公開訊息顯示，奇點汽車融資約170億人民幣，但最後全都付諸流水。2022年員工討薪消息曝光，奇點汽車管理層表示正在對外界繼續融資，只要拿到錢就立刻補發拖欠款項，不過有人說奇點的殞落其實早在2020年就可看出端倪。

微博一名博主表示，對比2019年上海車展，2021年車展缺席的車企就有陸風汽車、大乘汽車、獵豹汽車、華晨中華、海馬汽車、博郡汽車、東南汽車、漢騰汽車、觀致汽車、DS、愛馳汽車、天際汽車、東風雷諾、眾泰汽車，以及奇點汽車，「其中大部分在2020年北京車展就已經缺席，本次缺席上海車展並不意外。」

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