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大陸 大陸焦點 特派現場

兩岸學子舞動青春　攜手齊心唱響未來

記者趙禕/上海報導

三年新冠疫情結束以來，滬台交流中來自台灣來賓人數最多的一場線下交流活動7月8日在上海盛大舉行，來自海峽兩岸將近400位學生同台獻藝，載歌載舞不但贏得近千名觀眾滿堂喝彩，也為兩岸青少年交流交往打造了一段美好時光。

▲▼「舞動青春．唱響未來」第15屆滬台中小學生才藝交流活動7月8日在上海圖書館東館舉行，來自海峽兩岸近400位學生同台獻藝。（圖／記者趙禕攝）▲▼「舞動青春．唱響未來」第15屆滬台中小學生才藝交流活動7月8日在上海圖書館東館舉行，來自海峽兩岸近400位學生同台獻藝。（圖／記者趙禕攝）▲▼「舞動青春．唱響未來」第15屆滬台中小學生才藝交流活動7月8日在上海圖書館東館舉行，來自海峽兩岸近400位學生同台獻藝。（圖／記者趙禕攝）

這場「舞動青春　唱響未來」第15屆滬台中小學生才藝交流活動，是上海市台聯傾力打造的兩岸青少年交流品牌，從2004年開始分別在上海和台灣兩地舉辦了14屆；迄今有台灣的40所學校、9家社團和上海的39所學校、2家社團，15,000多人次參與，兩岸青少年交流涵蓋音樂、舞蹈、合唱、戲劇、美術、手工藝、體育等充滿中華民族傳統文化色彩的內容。今年從台灣到上海參加活動的有來自新北市、桃園市、台中市、嘉義市、嘉義縣、花蓮縣多所學校的師生代表，和台灣雲林同鄉文教基金會人士等共計兩百多人出席。

▲活動專項表演會場湧進近千名觀眾欣賞兩岸學子們的表演。（圖／記者趙禕攝）▲活動專項表演會場湧進近千名觀眾欣賞兩岸學子們的表演。（圖／記者趙禕攝）

上海市台灣同胞聯誼會會長盧麗安表示，推動兩岸青少年交流有利於增進認識，有利於共同進步，使兩岸同胞加深相互理解，增進互信認同，逐步實現心靈契合，這是非常有意義的事情。她希望大家共同攜手努力推動兩岸關係和平發展，讓滬台兩地年輕朋友的心靠得更近、手拉得更緊，交流交融，共譜青春樂章，共圓民族復興夢想！

▲上海市台灣同胞聯誼會會長盧麗安。（圖／記者趙禕攝）▲上海市台灣同胞聯誼會會長盧麗安。（圖／記者趙禕攝）

來自台灣的雲林同鄉文教基金會董事長譚量吉先為台灣學校有機會參與這個兩岸交流的平台向主辦方致謝，他表示，雲林文教基金會和上海市台聯從2017年結成姐妹會以來，共同推動才藝、文化、教育、觀光及經濟的和平發展，共存共榮，在海峽兩岸一家親凝聚的氛圍中，共同為鄉親謀福祉；他也期望雙方未來能繼續為兩岸和平發展共同合作。

▲台灣雲林文教基金會董事長譚量吉。（圖／記者趙禕攝）▲台灣雲林文教基金會董事長譚量吉。（圖／記者趙禕攝）

在本次活動的專場演出中，到訪的台灣桃園市新興高中、嘉義市嘉義女中、新北市莊敬高職、台中市中山國小、嘉義縣文昌國小、花蓮縣學田國小和永豐國小同學們，以及上海市的大同中學、光明中學、市三女中、浦東新區潼港小學、上海音樂學院實驗學校和普陀區回民小學同學們聯袂演出，使出混身解數展現精彩的才藝，包括音樂、舞蹈、戲曲、朗誦、啦啦操等多種藝術形式，得到近千名兩岸觀眾的熱烈掌聲。

▲▼兩岸學子們展現精彩的才藝，得到近千名兩岸觀眾的熱烈掌聲。（圖／記者趙禕攝）▲▼兩岸學子們展現精彩的才藝，得到近千名兩岸觀眾的熱烈掌聲。（圖／記者趙禕攝）▲▼兩岸學子們展現精彩的才藝，得到近千名兩岸觀眾的熱烈掌聲。（圖／記者趙禕攝）

其中嘉義女中表演的舞蹈「逐扇」，把中國傳統的扇舞、太極、武術和舞蹈完美結合在一起，將剛與柔交織的氣魄和美感，流暢的在舞台上揮灑，贏得滿堂喝彩。

▲嘉義女中表演的舞蹈「逐扇」。（圖／記者趙禕攝）▲嘉義女中表演的舞蹈「逐扇」。（圖／記者趙禕攝）

來自花蓮縣學田國小和永豐國小的阿美族小朋友們，穿著傳統民族服飾、唱著母語歌謠，演出一段「Wawa no Pangcah阿美族的小孩」民族舞蹈，讓在場觀眾紛紛舉起手機錄下他們精彩的表演。

▲花蓮縣學田國小和永豐國小的阿美族小朋友們演出「Wawa no Pangcah阿美族的小孩」民族舞蹈。（圖／記者趙禕攝）▲花蓮縣學田國小和永豐國小的阿美族小朋友們演出「Wawa no Pangcah阿美族的小孩」民族舞蹈。（圖／記者趙禕攝）

桃園市新興高中帶來的啦啦操「青春有Toung」，動感活潑，接連幾段高難度的活力拋接和拋舉疊羅漢，讓觀眾們由衷的發出一聲又一聲的喝彩與讚嘆，得到全場最熱烈的掌聲！許多人還爭著在他們表演結束來到場外時給他們拍照留念。

▲▼桃園市新興高中表演啦啦操「青春有Toung」。（圖／記者趙禕攝）▲▼桃園市新興高中表演啦啦操「青春有Toung」。（圖／記者趙禕攝）▲▼桃園市新興高中表演啦啦操「青春有Toung」。（圖／記者趙禕攝）

活動上的竹笛合奏「中華少年」和朗誦「志在千秋　不負韶華」，則是兩岸同學們共同合作演出的節目，充份展現出兩岸青少年水乳交融、攜手共進的真情實感。

▲兩岸同學們共同合作演出竹笛合奏和朗誦節目。（圖／記者趙禕攝）▲兩岸同學們共同合作演出竹笛合奏和朗誦節目。（圖／記者趙禕攝）

為了感謝參與本次活動的兩岸學校和社團，上海市委統戰部常務副部長董依雯、上海市政協港澳台僑委員會常務副主任張浩亮、上海市人大僑民宗委副主任林海平、上海市台辦副主任陽禮華、台盟上海市委專職副主委李海泳、上海市台聯名譽會長林明月、上海市台聯會長盧麗安，共同為台灣雲林同鄉文教基金會、桃園市新興高中、嘉義市嘉義女中、新北市莊敬高職、台中市中山國小、嘉義縣文昌國小、花蓮縣學田國小和永豐國小，以及上海市大同中學、光明中學、市三女中、浦東新區潼港小學、上海音樂學院實驗學校、普陀區回民小學頒發感謝狀。

▲出席活動的嘉賓們為參與活動的學校和社團頒發感謝狀。（圖／記者趙禕攝）▲出席活動的嘉賓們為參與活動的學校和社團頒發感謝狀。（圖／記者趙禕攝）

本次活動除了8號的專場才藝表演之外，來自台灣的師生和社團人士這幾天也分別走進上海校園，和上海的學校開展各具特色、豐富多彩的對口校際交流；學生結對參觀美麗校園，交流學藝經驗，體驗翰墨文化、古琴風韻、非遺製作，開展校際聯歡，同上一堂課、同做藝術品，通過親密無間的交流結下深厚友誼，也深刻感受兩岸一脈的文化傳承。同時也以「中華傳統文化與校園文化建設」、「面向未來的學生創新素養培養」為主題進行了深入交流討論。

▲▼來自台灣的師生和社團人士這幾天也分別參訪上海的學校和景點，共同體驗非遺文化、展開校際聯歡，並深入討論兩岸交流議題。（圖／記者趙禕攝）▲▼來自台灣的師生和社團人士這幾天也分別參訪上海的學校和景點，共同體驗非遺文化、展開校際聯歡，並深入討論兩岸交流議題。（圖／記者趙禕攝）▲▼來自台灣的師生和社團人士這幾天也分別參訪上海的學校和景點，共同體驗非遺文化、展開校際聯歡，並深入討論兩岸交流議題。（圖／記者趙禕攝）

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