拍性愛片送女友IG粉絲！還上西斯版分享連結　「綠帽癖」男慘了

▲高雄吳姓男子為滿足「綠帽癖」，竟上網分享女友性愛影片。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

記者郭玗潔／高雄報導

高雄一吳姓男子和女友交往期間，拍攝許多性愛影片和照片，為了滿足自己的綠帽癖（或稱NTR，藉由伴侶與第三者發生性關係而獲得快感），竟將這些檔案傳給女友IG上的粉絲，還上Dcard「西斯」版分享檔案連結，並和7、8名網友互換性愛影片觀看，被女友發現怒分手並告上法院。吳男到案後坦承犯行，高雄地院審理，依違反個資法處8月徒刑，全案還可上訴。

判決指出，吳男和女友小琪(化名)交往時，拍攝許多兩人性愛片和裸露照片，吳竟因自己有「綠帽癖」，於去年9月將這些影片、照片傳給小琪的IG粉絲，還在Dcard「西斯」版內的文章下分享檔案連結，並和7、8名網友互相交換性愛影片和照片觀看，被女友發現報警處理。

吳男到案後坦承犯行，法官認為，吳男將性愛影像傳到網路上，揭露小琪性生活個人資料，供不特定人觀覽，且檔案一上傳到網路就會迅速傳播，難以全部刪除，造成小琪身心嚴重受創，審酌吳犯後態度尚可，依個人資料保護法非公務機關非法利用個人資料罪，處有期8月徒刑，並沒收犯案用手機和平板電腦。全案還可上訴。