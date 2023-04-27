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查走私赫見毒品案個資　北市警偵查佐深夜10萬交保

▲▼台北市警松山分局偵查佐謝宇清涉擅查個資被約談 。（圖／記者劉昌松攝）

▲松山分局偵查佐謝宇清涉擅查並洩漏民眾個資被約談後交保 。（圖／記者劉昌松攝）

記者劉昌松／台北報導

調查局日前偵辦一起走私案件時，意外在涉案的黃姓男子物品中，發現台北市警松山分局偵查佐謝宇清利用警務系統查詢的民眾個資，涉犯洩漏國防以外秘密、公務員假借職務上機會非法利用個人資料等罪嫌，台北地檢署27日指揮調查局搜索約談謝、黃2人後，諭令謝10萬元交保，黃7萬元交保候傳。

松山分局在27日傍晚聲明指出，本案是謝警在2021年偵辦毒品案件查詢警用系統個資疑遭外洩，為釐清個資外洩原因，分局提出相關案卷，另名洪姓偵查佐也主動前往北檢說明後獲請回，松山警分局表示將展開內部調查，盡早釐清真相

據了解，這起警員外洩個資案，是由於調查局航調處基隆站在追查1件菸酒走私案件時，從黃姓涉案人遭查扣的物品中，發現警用系統文件，循線查出謝姓偵查佐涉嫌在2021年3月間偷查並洩漏民眾個資，因此報請檢察官指揮偵辦。

▲▼台北市警松山分局謝姓偵查佐洩密案，被告黃秋芳7萬交保。（圖／記者劉昌松攝）

▲檢察官諭令黃男以7萬元交保。（圖／記者劉昌松攝）

雖然目前暫時查無謝姓偵查佐與黃姓友人之間有金錢往來，但2人仍違反了《個資法》等相關罪嫌，為了釐清案情，台北地檢署指揮調查局航基站以及警政署政風室追查，經台北市政府警察局政風室、基隆市警察局政風室協助調查，27日展開搜索約談，並持續追查釐清雙方是否有對價關係或其他不法貪瀆情事。

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