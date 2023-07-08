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解放軍無人機繞台打認知戰　台學者提醒「敵意有逐漸提升趨勢」

▲▼ 無人機、台灣戰略評估學會會長胡鎮埔主持，國防安全研究院中共政軍與作戰概念所所長歐錫富、國家無人機隊長、經緯航太董事長 羅正方、前陸軍中將副參謀總長 季連成、國立中山大學中國與亞太區域研究所助理教授 黎寶文與會。 。（圖／記者任以芳攝）

▲中共軍用無人機發展對我國家安全之威脅影響」座談會（圖／記者任以芳攝）

記者任以芳／台北報導

大陸解放軍今年四月首次使用無人機繞台，對台意圖和影響是什麼？台灣戰略評估學會今(8)日舉行無人機繞台議題座談會，受邀專家學者分析解放軍近年「加速」推進發展無人機戰隊，從去年出現民用無人機，到今年4月首次出現軍用無人機，充分說明大陸方面開始對台認知戰，包括敵意有逐漸提升趨勢，但台海依然很克制，因為誰都不願意去開第一槍。

台灣戰略評估學會今舉行「中共軍用無人機發展對我國家安全之威脅影響」座談會，台灣戰略評估學會會長胡鎮埔主持，與會學者有國防安全研究院中共政軍與作戰概念所所長歐錫富、國家無人機隊長、經緯航太董事長 羅正方、前陸軍中將副參謀總長 季連成、國立中山大學中國與亞太區域研究所助理教授黎寶文。

該座談會主要分析解放軍無人機發展，以及對我國軍影響等，外界也非常關注今年4月27日我方偵獲共機38架次，其中「雙尾蠍」TB-001首次出現，當時飛行路徑自海峽中線南端進入，從海峽中線北端飛出，明顯進行繞台路徑。

▲▼ 無人機、台灣戰略評估學會會長胡鎮埔主持，國防安全研究院中共政軍與作戰概念所所長歐錫富、國家無人機隊長、經緯航太董事長 羅正方、前陸軍中將副參謀總長 季連成、國立中山大學中國與亞太區域研究所助理教授 黎寶文與會。 。（圖／記者任以芳攝）

▲台灣戰略評估學會會長胡鎮埔主持。（圖／記者任以芳攝）

解放軍首次使用軍用無人機繞台其意圖是什麼？台灣戰略評估學會會長胡鎮埔首先指出，無人機是現代戰爭相當重要軍武之一，特性有三點，低成本、零傷亡、作戰效率高。目前解放軍已經廣泛研究運用，也是未來可能武力犯台很重要關鍵。

至於外界推測對岸未來可能行動？他歸類三點觀察指標，一是解放軍軍事行動積極發展無人機，包含開始繞台海域，意圖十分明確。再者，解放軍無人機已經有能力，「 這個答案是肯定。」

他進一步說，解放軍也積極發展到無人機中程遼機，比如今年四月首次出現解放軍雙尾偵打一體無人機，第二次用長鷹，第三次用彩虹四號，都是使用遠程偵打一體的無人機。現代軍隊作戰行動有偵查、搜索、聯絡、警戒、觀測，無人機都具備這樣能力，將影響我國軍戰力組建。

▲▼ 無人機、台灣戰略評估學會會長胡鎮埔主持，國防安全研究院中共政軍與作戰概念所所長歐錫富、國家無人機隊長、經緯航太董事長 羅正方、前陸軍中將副參謀總長 季連成、國立中山大學中國與亞太區域研究所助理教授 黎寶文與會。 。（圖／記者任以芳攝）

▲國立中山大學中國與亞太區域研究所助理教授 黎寶文。（圖／記者任以芳攝）

國立中山大學中國與亞太區域研究所助理教授黎寶文從資訊整合、灰色地帶、認知戰，三大優勢來分析，中共更加明確經營台海周邊戰場的演練，加上運用北斗衛星，偵測探知我方東部防禦能力，以及近期無人機繞台都在展現對台優勢。

黎寶文也特別說明「灰色地帶優勢」，介於衝突與和平模糊過程，因為部分無人機不符合擊落成本效應，我方也不會主動擊落，解放軍藉此增加對台認知戰優勢。舉例2013年開始陸方刻意使用無人機拍攝釋出釣魚台照片，國際上大量被曝光引用，表示大陸對其掌握清楚

從上述邏輯可理解，解放軍為何派出派出無人機繞台用意。黎寶文指出，今年三起解放軍無人機繞行台灣東部海域，就是對台認知作戰的開始，目的讓外界認為陸方一直在掌握台海資訊。

再者，從2009年是單純跨越海峽中線，到2002年跨越海峽中線，金門外島首先出現民用無真機，到今年四月出現解放軍軍無人機繞台行動，這些都充分顯示，大陸方面「對台敵意有逐漸提升趨勢」。

會後胡鎮埔接受《東森新媒體ETtoday》訪問指出，即使解放軍對台有敵意，不代表台海到了劍拔怒張程度，雙方都在克制，「因為誰開槍，誰負責，兩岸都不願意開第一槍。」

未來兩岸軍備競賽還是非常重要，尤其是無人機作戰部説。胡鎮埔也強調，「俄烏衝突」是最明顯例子，雙方大量投入無人機作戰，也改變現代戰爭作戰思維。

因此，未來如果解放軍真的犯台，無人機將會左右戰局關鍵，「小兵立大功」。他也呼籲國防部認真看待「俄烏衝突」在無人機運用，可以作為經驗吸取，為國軍提早準備符合現代戰力的部署。

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