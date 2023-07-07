疫情在家逼老婆行房！七旬老翁天天要　她下體發炎反被疑出軌崩潰

▲老翁需索無度，老婆因此下體發炎，卻反被質疑出軌，崩潰訴請離婚。（示意圖／免費圖庫pixabay）

記者陳韻如／台北報導

一名70多歲老翁婚後經常在外尋歡，後來疫情爆發不敢出門，轉而在家逼迫妻子行房，一周多達6次，導致妻子身體不堪負荷，下體發炎痛苦難耐，卻反被他懷疑外遇，甚至懷疑3名子女不是他親生，氣得妻子憤而提出離婚。法院審理後，判准離婚，但老翁不服提出上訴，但仍遭法院駁回。

人妻主張，兩人結婚50多年，育有3名子女，但老翁婚後整日遊手好閒，到處打牌、唱歌、跳舞、結交女友，直到2020年中疫情爆發，丈夫減少出門尋歡，但卻轉而強迫她配合行房，一周多達6次，害她因此下體發炎，因而就醫擦藥，沒想到卻被老翁懷疑「偷客兄」，還經常在半夜把她叫醒辱罵。

人妻表示，女兒得知狀況後，把她接回家同住，但她因心軟又回到對方身邊，沒想到卻是噩夢一場，老翁不僅強行查探她手機通話紀錄，更四處向她的娘家親友控訴她偷人，她還為此罹患憂鬱症，決心向法院訴請離婚。

庭審時，老翁辯稱，自己因攝護腺肥大，在切除手術後下體難以勃起，也沒有行房的能力，他不可能強迫妻子行房，並反控妻子外遇，連女兒出面協調，他仍堅稱妻子在外偷人，但他認為，夫妻之間難免意見相左，不過他仍有意願與妻子共同扶持終老，因此請求法官駁回妻子之訴。

對此，法官調查發現，老翁與妻子妹婿的對話，妹婿詢問，「你是不是有吃藥？哪有這麼勇？70幾歲了這樣還受得了」、「她說一禮拜要五六次我受得了嗎？」等語。

老翁對此則回應，「我的攝護腺跟你已經拿掉的攝護腺不一樣喔，我的攝護腺是會倒灌喔，比如說要射精的時候，只要再憋一下，就會流去後面去，流到膀胱，你知道嗎」、「我們男人就是要直射才有快感嘛，所以沒出來，流到後面去，尿一尿就都沒有了，啊沒有，我們人會有慾望啊，你知道嗎，我們就是想要，改天再來用，她也常常說沒關係啊，改天再來用」。

法官審理後認為，老翁因攝護腺肥大接受手術後，因精液倒流無法滿足性慾，而增加性需求次數，讓人妻感覺難以負荷，且老翁經常餐猜測、懷疑對方外遇，卻未能理性求證或接受對方提出的證據，導致兩人互信基礎消磨殆盡，有難以維持婚姻的重大事由，最終判准離婚。

老翁不服提出上訴，他表示自己在家中裝監視器，並且清楚錄到妻子的情夫在深夜跑到家中，但二審法官認為，老翁舉動造成夫妻間已毫無信任，他一方面表示希望獲得家人諒解，但轉頭卻又對外人說妻子身為人妻，「豈可如此過分」，主觀上已經認定妻子外遇，婚姻已難以維持。

法官痛批，老翁不顧妻子感受，一味要求對方配合行房，造成夫妻間情感日漸消磨，又先入為主認定對方對婚姻不忠，無論身旁親友如何勸說，卻仍無動於衷，導致妻子忍無可忍，兩人婚姻會破裂老翁須負較大責任，認為妻子訴離有理，駁回老翁上訴。