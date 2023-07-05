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烏軍：俄軍將炸彈「放在核電廠3、4號反應爐」屋頂　邊境現逃難人潮

▲▼札波羅熱核電廠（Zaporizhzhia nuclear power plant）。（圖／路透）

▲札波羅熱核電廠（Zaporizhzhia nuclear power plant）。（圖／路透）

記者張方瑀／綜合報導

烏俄雙方皆指控，對方正準備攻擊位於烏克蘭南部、歐洲最大的札波羅熱核電廠。烏克蘭軍方指出，俄軍已經將爆炸裝置放在核電廠屋頂，而攻擊消息傳出後，與烏克蘭接壤的摩爾多瓦邊境，也出現了長達2英哩的排隊人龍。

根據《天空新聞》報導，烏克蘭武裝部隊聲稱，俄軍已經在4日將爆炸裝置放到札波羅熱核電廠（Zaporizhzhia nuclear power plant）的第3、4號反應爐的屋頂上，核電廠在不久的將來可能會遭遇襲擊。烏克蘭總統澤倫斯基也證實，情報部門確實獲得相關訊息，「也許是為了模擬攻擊，也許是其他的行動。」

莫斯科和基輔當局持續相互指責，對方在核電廠周圍進行砲擊，《天空新聞》消息指出，這類的消息已讓當地居民感到恐慌，導致摩爾多瓦（Moldova）與烏克蘭接壤的邊境口岸已經出現長達2英哩（約3公里）的排隊人龍。

俄羅斯任命的札波羅熱地區首長巴里特斯基（Yevgeny Balitsky）5月初時曾表示，俄羅斯正在疏散札波羅熱核電廠附近的居民，目前已有1600多人撤離，其中包含660名孩童，而這些人已經被安置在伯德揚斯克（Berdiansk）的臨時居住中心；伯德揚斯克位於烏克蘭南部，自戰爭爆發以來就被俄軍佔領至今。

札波羅熱核電廠1980年代中期啟用，擁有6個核反應堆，提供烏克蘭全國近一半電力，還有一座核廢料儲存庫，也是歐洲最大、全球前10大核電廠之一。

►俄烏互控企圖攻擊核廠　澤倫斯基：俄軍已安裝爆破裝置
►烏克蘭稱反攻有進展　ISW分析「烏軍戰略」：消耗俄軍人力裝備
►澤倫斯基警告：俄軍「技術準備好」局部引爆核電廠

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