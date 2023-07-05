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捲髮女網購自拍寫評價　後方男伴慘被鏡子出賣「下半身光溜溜」

一名女買家上傳自拍試穿狀況，卻意外把身後的男伴給出賣。（翻攝自蝦皮購物）

▲一名女買家上傳自拍試穿狀況，卻意外把身後的男伴給出賣。（翻攝自蝦皮購物）

圖文／鏡週刊

網路媒體的發達，現今買衣服都會透過網購方式購買，就有一名女買家上網買衣服後，認真試穿並寫下評價，卻沒想到意外出賣了自己男伴，照片曝光，掀起網友高度討論。

一名女網友在網購平台上購買一件「性感復古鈕扣造型方領短袖上衣」，並認真地試穿、寫下評價，該女網友不僅拆包裝時全程錄影，還上傳數張試穿自拍照，並給了平台5星評價。

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女網友在評論寫下，「好看的衣服，材質也很舒服，無色差，不過尺寸偏短版，需搭配高腰下身，很推薦大家。」但醉翁之意不在酒，因為女子分享的照片中，有超級大亮點，疑似沒注意到一旁男伴全裸入鏡，只見男子疑似彎腰拿東西，意外被鏡子反射出賣，將自己整顆「屁股」入鏡。

一名女買家上傳自拍試穿狀況，卻意外把身後的男伴給出賣。（翻攝自蝦皮購物）

▲女子身後的男伴全裸入鏡。（翻攝自蝦皮購物）

查看評價時間，女網友在今年5月底留下評論，累積135個讚，相較其他則評論大概就是1、2個讚，看得出來男伴並沒有白白犧牲色相。

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