5億高中生命案啤酒罐有麻醉藥　夏男喝的也有！中檢：受汙染導致

▲台中地檢署5日表示，賴生的啤酒罐驗出微量利多卡因，應是受汙染所致。（圖／資料照）

記者白珈陽／台中報導

台中市5億賴姓高中生墜亡案，賴家委任律師許哲維昨（4）日針對夏姓父子殺人罪不起處部分提起再議，並稱希望檢方能對麻醉藥品「利多卡因」深入調查。台中地檢署5日回應，除賴生的啤酒罐驗出極微量的利多卡因，夏姓配偶的啤酒罐也有，且現場扣得的衛生紙、便利貼、濕紙巾等物均也驗出，應是「受到汙染」導致。

據了解，利多卡因是一種局部麻醉劑，應用於皮膚、牙醫的止癢藥膏，甚至男性情趣用品也會出現。

台中地檢署5日表示，現場共有3罐啤酒、1罐可樂，刑事局鑑定驗出，其中1罐啤酒的檢體與賴生DNA相符，另1罐啤酒、可樂則與夏姓配偶DNA相符，2罐啤酒都驗出微量至無法定量的利多卡因；此外，現場垃圾桶內扣得的物品，包括衛生紙、便利貼、濕紙巾等物，均檢測出微量的利多卡因，從衛生紙採得的檢體，與夏姓配偶及其胞兄、胞兄女友的DNA相符。

檢方指出，根據法務部法醫研究所就賴生的解剖鑑定報告及毒物化學鑑定書顯示：「死者體內並未檢出酒精或足以致死的烈性毒藥物」、「送驗血液、尿液、胃內容物均未檢出…其他常見毒藥物成份」之結果，共檢驗2551種毒藥物檢測鑑定項目，其中也包含「利多卡因」。

檢方說，經函詢台大法醫研究所，指出「lidocaine（即利多卡因）血漿超過10mg/L會導致癲癇發作或意識喪失，超過12mg/L可能導致死亡」，但現場僅有啤酒罐、衛生紙、濕紙巾等物驗出微量的利多卡因，且賴生體內沒有驗出利多卡因，死者並無可能因攝入利多卡因而導致昏迷或死亡，判斷賴生的啤酒罐測得的利多卡因應是受到汙染所致。

賴家委任律師許哲維昨日提出再議，他說，不起訴書裡提到，在現場扣案的啤酒罐上有賴生的DNA，啤酒罐裡面有驗出麻醉藥品「利多卡因」，且處分書寫到「利多卡因的來源不明」，而賴生因不明原因沾染到，因為利多卡因如果有服用、塗抹，可能導致死亡、意識昏迷。

▲賴家委任律師許哲維昨向檢方聲請再議。（圖／記者許權毅攝）

許哲維說，檢察官仔細驗過賴生身上是否有足以致死的利多卡因，雖然結果是沒有驗出來足以致死的量，但希望接下來能針對「利多卡因經過人體後產生的代謝物」，進行更深入的調查。

檢方表示，相關查證及結果，已於日前的不起訴書詳予說明，檢察官收受告訴人的再議意見後，將送交台中高分檢審核。