　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

5億高中生命案啤酒罐有麻醉藥　夏男喝的也有！中檢：受汙染導致

▲▼ 。（圖／資料照）

▲台中地檢署5日表示，賴生的啤酒罐驗出微量利多卡因，應是受汙染所致。（圖／資料照）

記者白珈陽／台中報導

台中市5億賴姓高中生墜亡案，賴家委任律師許哲維昨（4）日針對夏姓父子殺人罪不起處部分提起再議，並稱希望檢方能對麻醉藥品「利多卡因」深入調查。台中地檢署5日回應，除賴生的啤酒罐驗出極微量的利多卡因，夏姓配偶的啤酒罐也有，且現場扣得的衛生紙、便利貼、濕紙巾等物均也驗出，應是「受到汙染」導致。

據了解，利多卡因是一種局部麻醉劑，應用於皮膚、牙醫的止癢藥膏，甚至男性情趣用品也會出現。

台中地檢署5日表示，現場共有3罐啤酒、1罐可樂，刑事局鑑定驗出，其中1罐啤酒的檢體與賴生DNA相符，另1罐啤酒、可樂則與夏姓配偶DNA相符，2罐啤酒都驗出微量至無法定量的利多卡因；此外，現場垃圾桶內扣得的物品，包括衛生紙、便利貼、濕紙巾等物，均檢測出微量的利多卡因，從衛生紙採得的檢體，與夏姓配偶及其胞兄、胞兄女友的DNA相符。

檢方指出，根據法務部法醫研究所就賴生的解剖鑑定報告及毒物化學鑑定書顯示：「死者體內並未檢出酒精或足以致死的烈性毒藥物」、「送驗血液、尿液、胃內容物均未檢出…其他常見毒藥物成份」之結果，共檢驗2551種毒藥物檢測鑑定項目，其中也包含「利多卡因」。

檢方說，經函詢台大法醫研究所，指出「lidocaine（即利多卡因）血漿超過10mg/L會導致癲癇發作或意識喪失，超過12mg/L可能導致死亡」，但現場僅有啤酒罐、衛生紙、濕紙巾等物驗出微量的利多卡因，且賴生體內沒有驗出利多卡因，死者並無可能因攝入利多卡因而導致昏迷或死亡，判斷賴生的啤酒罐測得的利多卡因應是受到汙染所致。

賴家委任律師許哲維昨日提出再議，他說，不起訴書裡提到，在現場扣案的啤酒罐上有賴生的DNA，啤酒罐裡面有驗出麻醉藥品「利多卡因」，且處分書寫到「利多卡因的來源不明」，而賴生因不明原因沾染到，因為利多卡因如果有服用、塗抹，可能導致死亡、意識昏迷。

▲▼ 。（圖／記者許權毅攝）

▲賴家委任律師許哲維昨向檢方聲請再議。（圖／記者許權毅攝）

許哲維說，檢察官仔細驗過賴生身上是否有足以致死的利多卡因，雖然結果是沒有驗出來足以致死的量，但希望接下來能針對「利多卡因經過人體後產生的代謝物」，進行更深入的調查。

檢方表示，相關查證及結果，已於日前的不起訴書詳予說明，檢察官收受告訴人的再議意見後，將送交台中高分檢審核。

ET快訊
新店逆子斬母頭顱！　舅舅：當兵回來好像中邪
銅鑼燒慘遭退貨爆紅！　店家：今早生意特別好
周玉蔻遭起訴！　張淑娟「再點名3人道歉」
快訊／北市警局長震怒！　撂重話：一次得罪所有人
快訊／黑人、范范告大牙　求償1千萬分案了！
視線死角！女過馬路　遭大貨車正面輾死
洪曉蕾「扁桃腺發炎」插管住ICU！快又急症狀曝　醫：會無法呼
快訊／國安局「中國武力犯台能力還不夠」　台海戰爭可能性不高

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

5億高中生啤酒罐驗出麻藥「利多卡因」！律師提再議　檢方回應了

新店逆子斬頭顱…舅舅推測「弒母主因」！曝：當兵回來好像中邪

高美濕地3移工落海失聯！　同鄉帶啤酒衣物「香菸插飯」海邊祈禱

對首次見面女子公主抱！桃園男辯「我們很熟啊」下場曝

通報蜂巢10天未摘除…婦慘遭虎頭蜂螫斃！宜蘭縣府國賠138萬確定

炎亞綸案洩密風暴　送銅鑼燒還被退...北市警局長怒：得罪所有人

快訊／黑范夫妻告大牙求償1千萬...法院完成分案　將傳雙方出庭

槍殺台南安平角頭！「蝦米」蔡秉逸逃死　判無期徒刑定讞

防醫療暴力！　彰警示範「拍撞掰」3招...保障醫病生命安全

酒駕累犯欠罰款57萬耍賴　高雄男繼承土地遭拍賣

七朵花仔仔逝世！享年35歲　陳喬恩：永遠愛妳..趙小僑悲痛發聲

館長發毒誓「若當官全家XX」　公司貨95%MIT：我就是台獨

藍正龍證實離婚：我跟幼婷分開了　「會一起陪小孩長大」

紅燈了...長者無助站路中　外送員經過下車暖心護送

鍾培生拳上記者會賞巴掌推人　Toyz不爽回揍！被教練團拉開

買網軍沒付錢？ 黑人臉書遭反攻洗版｜20230704 ET午間新聞

床頭「陰森貓鬧鐘」逼視　苦主發寒：每天7點出現

孫生挺酷炫「沒偷拍也沒違法」　一切「合意」..勸他：趕快出來講

蕭亞軒談無法回歸：我不是騙子！　證實恢單「佩服蔡依林不談戀愛」

開車遇行人「繼續嚕」遭罰　網批不長眼...結局竟反轉

5億高中生啤酒罐驗出麻藥「利多卡因」！律師提再議　檢方回應了

新店逆子斬頭顱…舅舅推測「弒母主因」！曝：當兵回來好像中邪

高美濕地3移工落海失聯！　同鄉帶啤酒衣物「香菸插飯」海邊祈禱

對首次見面女子公主抱！桃園男辯「我們很熟啊」下場曝

通報蜂巢10天未摘除…婦慘遭虎頭蜂螫斃！宜蘭縣府國賠138萬確定

炎亞綸案洩密風暴　送銅鑼燒還被退...北市警局長怒：得罪所有人

快訊／黑范夫妻告大牙求償1千萬...法院完成分案　將傳雙方出庭

槍殺台南安平角頭！「蝦米」蔡秉逸逃死　判無期徒刑定讞

防醫療暴力！　彰警示範「拍撞掰」3招...保障醫病生命安全

酒駕累犯欠罰款57萬耍賴　高雄男繼承土地遭拍賣

馬英九才誇名列前茅！侯友宜民調淪老四　她酸：可能前3名都算吧

阿堂鹹粥又漲了「1碗飆到300元」　菜單有新規定！饕客怒：不吃了

台南公幼暑假延長照顧服務再升級　黃偉哲與幼兒園幼童互動

美連設半導體禁令仍難擋中　研調：中國成熟製程擴張仍強勢

沖繩知事參拜北京「琉球國墓地」　盼與中國友好持續下去

他髖關節痛！檢查「全身血管阻塞」　連開6次刀

狂打侯友宜！柯文哲LINE開「阿北小學堂」　談任內擴大「雙北捷運」

西蒙斯恐被交易到拓荒者　格林稱他沒變「只是少了信心」

遭諷「金小刀生鏽了」　金溥聰：生鏽的刀帶破傷風的細菌死更快

目睹酒駕肇逃！足球選手錄完節目全力衝刺　淋雨跑1公里抓犯人

最強奶媽操場「跳繩7秒」釋放波動 震翻30萬網友：害我浪費2小時...

社會熱門新聞

女軍官變小三！　已婚上校不倫小17歲甜美學生「豪宅築愛」

救我醫生！5億高中生死前買車　車牌號碼「9513」

人妻陽台擁吻公公　夫開門目擊崩潰

5億高中生命案驗出麻醉藥　乩身：祂自己處理的

國防大學所長偷情小17歲女學生！　不倫約會全直擊

新店逆子趁母吃飯從背後猛砍！砍下頭才停手

昨日加班今日失業　雞湯塊大廠傳惡意解雇

炎亞綸案被洩密！　婦幼警帶甜點向檢方致歉

獨腿女等電梯挨罵！保全：殘障不代表一切

5億高中生命案　不只啤酒罐驗出麻醉藥

刪掉合照了！澎湖4萬1老闆槓高捷　現身回應：不需小題大作

5億高中生命案啤酒罐有麻醉藥　中檢：受汙染導致

前中姐贏了！周玉蔻蔡玉真烏龍爆料遭起訴

大猩猩跳陣頭是他！狂吸炮煙快窒息

更多熱門

讀者迴響

熱門新聞

快訊／洪曉蕾驚爆西班牙插管急救！　「社群消失快1週」

快訊／阿雅「驗毒結果」出爐！

直擊炎亞綸露面「阿本相伴」！

黑人陷性騷！前保母「小亨堡」近況曝光

「低配網軍」灌大牙臉書　忘刪一句話漏餡

他割包皮忍不住噴！2句話害20年射不出

劉芒道歉！YT竟持續掉粉「訂閱再減1000」

女軍官變小三！　已婚上校不倫小17歲甜美學生「豪宅築愛」

救我醫生！5億高中生死前買車　車牌號碼「9513」

建材千金醉醒「旁躺陌生男」她翻老公口袋崩潰

醫急勸兒童「停喝1類飲品」！見一景象嘆：影響巨大

鮮肉男星翻車爆家暴！

人妻陽台擁吻公公　夫開門目擊崩潰

30歲男腳臭爆！脫鞋驚見「腳上都是洞」恐怖原因曝

5億高中生命案驗出麻醉藥　乩身：祂自己處理的

更多

最夯影音

更多
七朵花仔仔逝世！享年35歲　陳喬恩：永遠愛妳..趙小僑悲痛發聲

七朵花仔仔逝世！享年35歲　陳喬恩：永遠愛妳..趙小僑悲痛發聲
館長發毒誓「若當官全家XX」　公司貨95%MIT：我就是台獨

館長發毒誓「若當官全家XX」　公司貨95%MIT：我就是台獨

藍正龍證實離婚：我跟幼婷分開了　「會一起陪小孩長大」

藍正龍證實離婚：我跟幼婷分開了　「會一起陪小孩長大」

紅燈了...長者無助站路中　外送員經過下車暖心護送

紅燈了...長者無助站路中　外送員經過下車暖心護送

鍾培生拳上記者會賞巴掌推人　Toyz不爽回揍！被教練團拉開

鍾培生拳上記者會賞巴掌推人　Toyz不爽回揍！被教練團拉開

熱門快報

音樂主理人票選活動開跑！

音樂主理人票選活動開跑！

ETtoday音樂主理人票選活動開跑啦！天天投票，iPad、AirPods等百項好禮等你抽！

《豈有此呂》草爺撞鬼經歷

《豈有此呂》草爺撞鬼經歷

百萬YTR草爺不只會夾娃娃 夜拍片真的撞鬼！助理慘被上身

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

金好康!買糧滿$999送零食

金好康!買糧滿$999送零食

寵物王國滿$1688送購物金$168

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面