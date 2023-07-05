炎亞綸人設崩塌　鴻海千萬打造影集也被掃颱風尾

▲炎亞綸《Q18》角色造型。（圖／金禾創意）



記者崔子柔／綜合報導

炎亞綸爆出性醜聞事件，形象大受損，慘丟失節目、代言、商演。由鴻海投資千萬製作的台劇《Q18》演員除了炎亞綸，另還有也被爆出性騷的宥勝出演，目前已確定今年不會上檔，劇組也回應「會因應情況調整」。

影集《Q18》開創台劇史上首部與科技跨界合作，探討量子世界的人性科幻影集，去（2022）年8月導演周美玲帶領演員李銘順、天心、炎亞綸、石知田、金士傑及李璇，以劇中造型亮相出席開鏡儀式暨首波媒體發布會。

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▲影集《Q18》在台中開鏡。（圖／金禾創意）



炎亞綸飾演貫穿全集的AI（人工智慧）角色，他先前提到，除了要維持原本的體態，還要維持臉部的完美，「絕對不是冰冷的機器人，而是要對人類產生好奇、對人類的行為不斷地在運算跟計算的那種思維模式跟表情，這是AI角色最具挑戰性的地方」。

根據《中時新聞網》報導，《Q18》劇組表示，因為劇中特效眾多，目前還在後製階段，今年確定不會上檔，「會因應情況調整，有新消息會讓大家知道」，並稱導演周美玲目前不方便多說。

炎亞綸被網紅前男友耀樂指控強迫性交、拍攝性愛影片，3日前往士林地檢署接受偵訊，被認定涉犯兒少性剝削防制條例，諭令50萬元交保，限制出境出海。而他參與錄製的《嗨！營業中》最新一集預告公開，完全沒有正臉鏡頭。