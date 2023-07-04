　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

台船澄清潛艦國造案不涉他國智慧財產權疑慮　全新設計獲得認證

▲台船澄清潛艦國造案不涉他國智慧財產權疑慮。圖為潛艦模型。（圖／海軍師令部提供）

▲台船澄清潛艦國造案不涉他國智慧財產權疑慮。圖為潛艦模型。（圖／海軍司令部提供）

記者張佩芬／台北報導

台灣國際造船公司(2208)，針對7月3日部分媒體提及潛艦國造案「涉及他國智慧財產權之疑慮乙案」，係屬不實報導。台船公司擔任潛艦國造案主合約商下，為了符合海軍未來作戰需求，已採用全新設計，主要包含低噪音設計的線形與螺槳，配製X型舵翼，擁有更佳的操縱與運動性能，而且相關的阻力、噪音與運動性能皆已經過國外專業水槽的驗證與確認。

媒體提到仿製現役潛艦一事，完全與事實不符，具體說明如下：

一、現役劍龍級潛艦已超過35年，因消失性商源，各項裝備已無法獲得，必須採用全新設計。亦絕非任意購置一般船舶裝備可以充數，必須經特規設計以通過深海高壓環境的要求與爆震試驗。

二、為因應未來台海作戰環境，提升作戰性能需求，包含：

(1)增加潛深，各項材料與耐壓裝備、結構強度均能符合現代化作戰要求。

(2)低阻力，低噪音的流線設計，達到匿蹤效果。

(3)採用高操縱與運動性能的X舵設計，擁有更佳的操縱性能。

(4)配備美軍現用MK-48魚雷。

三、各主要系統設計，採用現代自動化的電控與整合電腦監控系統。

四、對於本案全新設計的成果，已由國外技協審認水下安全保證機制，確保安全。另已經過國外技協與海軍國外技協顧問、確認所有設計皆符合規範。開工前，先期完成試製船段，並以實際魚雷爆炸的震波驗證，確認結構強度與施工建造技術，並經技協認證符合規範。

五、112年4月27日立法院外交及國防委員會蔡適應、王定宇、趙天麟、劉世芳、江啟臣、廖婉汝、馬文君等委員赴海昌計畫實施專案視導，對於設計階段船模試驗，包含水槽水下阻力、噪音與運動試驗及水庫執行自航試驗的實際驗證，委員均相當認同設計成果，後續完成建造後，配合執行出海測試，實船驗證操縱性能。

國造潛艦完全由國人設計，技協審認，絕無抄襲或仿製。台船採用國內、外當前先進裝備及相關物料，匯聚國內中科院暨各先進產學研單位之能量，歷經相當多年的投入、試驗、構型研改與設計優化，並由台船建立設計與建造能量。台船公司潛艦工作團隊將全力以赴，為國家安全提供最大的防衛戰力，惠請國人持續支持國造潛艦政策。

由於相關技術細節，均屬高度機敏性，台船表示公司謹守合約商規範保密條例，現階段持續全心全力造艦。未來在適當時機，定可將新一代潛艦呈現於國人面前。
 

ET快訊
獨／高溫下大猩猩陣頭猛跳！　帥氣本尊現身
快訊／MeToo受害女星將正式提告！　揭金曲男歌手「性騷偷拍
快訊／智慧手錶爆炸害10歲童燙傷　業者緊急發聲
快訊／國光客運宣布「今起第二波調漲」
仔仔不是從七朵花出道！　和趙小僑組這團曾是「最賣座新人」
快訊／遊覽車一秒變敞篷！　車頂全開了
縣長出車禍！路上刮出恐怖火花
男童智慧手錶爆炸　3C業者揭3原因
快訊／高美濕地3遊客被沖走！　緊急搜救中

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

兵役政策急轉彎因美方壓力？　侯友宜：講得非常清楚「有一條件」

侯友宜喊「恢復4個月兵役」急轉彎　她酸「侯有移」：立場變幻莫測

訪彰化縣議會嗆「垃圾不分藍綠」　談兩岸服貿...柯文哲：貨貿先行

分析／侯友宜提「憲法九二」鞏固藍軍　兩岸考題直球對決賴清德

8年沒蓋捷運？柯文哲推動信義東延、萬大線招標　曾與侯友宜同台動土

侯友宜空戰靠金溥聰　陳學聖：加王金平「陸軍人脈」就能翻轉

侯友宜喊「兵役4個月」後急轉彎　綠委批出爾反爾：真的是天兵

法務部祭千萬檢舉獎金防大選受擾　賴士葆反問：撒幣政策就OK？

侯友宜喊重啟核四可行？　前廠長曝利弊：缺政府決心與有經驗人力

台船澄清潛艦國造案不涉他國智慧財產權疑慮　全新設計獲得認證

日本男藝人教徒手健身　用４動作練出漂亮腹肌

炎亞綸結束複訊：我要先回家了　曝心聲「我會努力捍衛清白」

吃飯選餐廳不踩雷妙招　手機貼玻璃→喜獲答案

航班7度延誤乘客全轉機　男不換反獲「私人專機」

床頭「陰森貓鬧鐘」逼視　苦主發寒：每天7點出現

Ailee鐵肺開唱！睽違6年來台　見粉絲初次來：知道我是誰嗎XD

律師預言黑人撤告 怕淪法院認證的變態 ｜20230703 ET午間新聞

缺氧？柯文哲「突趴桌2秒」　嘲諷完侯友宜1動作引熱議

酷炫曾自曝%過77位藝人 遭網友出征 ｜20230703 ET午間新聞

炎亞綸到士檢複訊畫面曝光　記者問「有化妝嗎」他笑了

兵役政策急轉彎因美方壓力？　侯友宜：講得非常清楚「有一條件」

侯友宜喊「恢復4個月兵役」急轉彎　她酸「侯有移」：立場變幻莫測

訪彰化縣議會嗆「垃圾不分藍綠」　談兩岸服貿...柯文哲：貨貿先行

分析／侯友宜提「憲法九二」鞏固藍軍　兩岸考題直球對決賴清德

8年沒蓋捷運？柯文哲推動信義東延、萬大線招標　曾與侯友宜同台動土

侯友宜空戰靠金溥聰　陳學聖：加王金平「陸軍人脈」就能翻轉

侯友宜喊「兵役4個月」後急轉彎　綠委批出爾反爾：真的是天兵

法務部祭千萬檢舉獎金防大選受擾　賴士葆反問：撒幣政策就OK？

侯友宜喊重啟核四可行？　前廠長曝利弊：缺政府決心與有經驗人力

台船澄清潛艦國造案不涉他國智慧財產權疑慮　全新設計獲得認證

兵役政策急轉彎因美方壓力？　侯友宜：講得非常清楚「有一條件」

二刀流魅力連小塔提斯也淪陷　大讚大谷翔平「The GOAT」

血庫拉警報！全國最缺A、O型血　東森集團號召員工響應捐血做公益

英退伍軍人挑戰「孤岩生活60天」　30天就失敗急call海警隊救援

很難愛上一個人的三大星座！TOP 1一點風吹草動就會退縮、談戀愛超沒安全感

電動自行車「充電整晚」釀禍！　公寓大火母子3人慘死

牛肉控快衝！Buffet餐廳推「美牛狂歡」限時1個月　再抽6千元禮券

台啤雲豹確定告別國體大　下季與PLG領航猿共用主場桃園巨蛋

老婦找羊卡煙囪超過5小時！　消防員「徒手鑿洞」搶救

穿比基尼享1折優惠！王品5鍋物品牌推澎湖海鮮祭　花襯衫也有88折

大猴帶小猴爬單索高壓線　「單腳撐電線」分組過馬路

政治熱門新聞

黃國昌擁23筆土地　居住正義喊假的

館長716遊行穩了　鄉民：上看10萬

蛋發霉餵豬還要貼錢　農委會回應了

批3+1制度「行不通」！　侯友宜承諾當選就恢復4個月兵役

新頭殼民調／賴清德32.77%　柯文哲30.74%

黃館716上凱道　募資72分鐘就破200萬

侯友宜喊「兵役4個月」後急轉彎　綠委批出爾反爾：真的是天兵

新北批南柯一夢　柯辦拿2數據圖打臉

綠營11選區立委未提名　雞排妹被點名

提「兵役四個月」挨轟　侯友宜強調「1條件」才有可能恢復

「當選就撤掉NCC」！　侯友宜：全民已不信任NCC、要打掉重練

新頭殼民調／郭台銘28.77%、賴清德28.49%

正國會民調：賴清德34％拿第一　「四腳督」侯友宜、郭台銘打平

未向韓國瑜致歉、沒聯繫上郭台銘　侯友宜這樣說

更多熱門

關鍵字：

台船澄清潛艦國造案不涉他國智慧財產權疑慮　全新設計獲得認證

讀者迴響

熱門新聞

快訊／七朵花仔仔逝世享年35歲

Apple發聲！痛心解答「跟黑人關係」：抹黑的是一個女生清白

Apple 15歲被逼脫光「加害男星瘋猜是他」！

《黑澀會》玉兔「被黑人塞錢」氣哭！

刪掉合照了！澎湖4萬1老闆槓高捷　現身回應：不需小題大作

七朵花仔仔逝世「陳喬恩淚發文永遠愛妳」

鍾培生記者會動手推Toyz

黑人一票大咖好友「出事為何沒人幫說話？」網揭2現實

短裙外送員背影辣暈6千人　竟是在地傳說人物

直擊董至成離婚3年「牽手超辣網美」爆熱戀！

快訊／吳克群證實分手陳語安！　5年情斷原因曝光

黑人買網軍沒付錢？「臉書遭反攻洗版」

大牙真被網軍洗版「簡體＋整排留言長一樣」

YouTuber騎重機上國道！拍照嗆：抱歉收不到罰單

澎湖4萬1餐廳老闆不甩高捷求撤照　再出招挑釁

更多

最夯影音

更多
日本男藝人教徒手健身　用４動作練出漂亮腹肌

日本男藝人教徒手健身　用４動作練出漂亮腹肌
炎亞綸結束複訊：我要先回家了　曝心聲「我會努力捍衛清白」

炎亞綸結束複訊：我要先回家了　曝心聲「我會努力捍衛清白」

吃飯選餐廳不踩雷妙招　手機貼玻璃→喜獲答案

吃飯選餐廳不踩雷妙招　手機貼玻璃→喜獲答案

航班7度延誤乘客全轉機　男不換反獲「私人專機」

航班7度延誤乘客全轉機　男不換反獲「私人專機」

床頭「陰森貓鬧鐘」逼視　苦主發寒：每天7點出現

床頭「陰森貓鬧鐘」逼視　苦主發寒：每天7點出現

熱門快報

音樂主理人票選活動開跑！

音樂主理人票選活動開跑！

ETtoday音樂主理人票選活動開跑啦！天天投票，iPad、AirPods等百項好禮等你抽！

《豈有此呂》草爺撞鬼經歷

《豈有此呂》草爺撞鬼經歷

百萬YTR草爺不只會夾娃娃 夜拍片真的撞鬼！助理慘被上身

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

金好康!買糧滿$999送零食

金好康!買糧滿$999送零食

寵物王國滿$1688送購物金$168

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面