上周流感再增11死、26重症「仍處高原期」

▲疾管署疫情中心副主任李佳琳說明最新流行疾病疫情。（圖／記者洪巧藍攝）

記者洪巧藍／台北報導

疾病管制署今(4)日表示，國內目前流感仍處高原期，腸病毒疫情雖降仍不可輕忽，籲請民眾注意環境清消、落實勤洗手及咳嗽禮節，如有發燒、咳嗽等類流感症狀，落實戴口罩及生病不上課、在家休息等措施，如出現腸病毒重症前兆病徵或流感危險徵兆，請儘速就醫，以利及早治療。

疾管署說明，上周新增26例流感併發重症 (18例A型H1N1、6例A型H3N2、2例A型未分型)，年齡介於未滿10歲至90多歲，為14例男性、12例女性，發病日介於6月1日至7月1日，其中24例未接種本季流感疫苗，22例具慢性病史；另新增11例死亡 (10例A型H1N1、1例A型H3N2)，年齡介於40多歲至80多歲，為7例男性、4例女性，發病日介於5月19日至6月18日，均具慢性病史，其中10例未接種本季流感疫苗。

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疾管署統計，上周(今年6月25日至7月1日)門急診類流感就診人次為75,076人次，相較前一周(77,109人次)略降，惟整體疫情仍處高原期，尚須關注疫情變化；近期社區流行A型流感病毒，H1N1與H3N2共同流行。本流感季自去(111)年10月1日起截至今年7月3日流感併發重症病例累計349例 (196例A型H1N1、142例A型H3N2、5例A型未分型、6例B型)，年齡層以65歲以上長者為多(占49%)，87%未接種本季流感疫苗，81%具慢性病史，其中死亡68例 (43例A型H1N1、23例A型H3N2、2例B型)，81%未接種本季流感疫苗，94%具慢性病史。