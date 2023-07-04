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熱到發紫！暑假放3天「57人熱傷害就醫」　專家籲在家也要防中暑

▲▼天氣 炎熱 高溫 街頭單車騎士裸上身散熱 。（圖／記者屠惠剛攝）

▲炎夏高溫，街頭單車騎士裸上身散熱 。（圖／記者屠惠剛攝）

記者嚴云岑／台北報導

今年夏天熱爆了！根據衛福部統計，7月1日至3日已有57人因熱傷害就醫，6月熱傷害通報人數更高達517人，比去年同期280人高出近1倍。專家示警，嬰幼童及長者避免於上午10時至下午2時外出，高齡、幼兒、慢性病等中暑高危險族群更不能掉以輕心。

氣象局表示，本周將是今年入夏以來最炎熱時期，周二到周四各地高溫32-35度，周五到周日更熱，各地都有34-36度，桃園以北、花東縱谷更是「熱到發紫」，且午後雷陣雨也會越來越少，氣溫有望達到37度以上。

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國健署提醒，包括嬰幼童、65歲以上長者、慢性病患者、戶外工作者、運動員及體重過重者）等6族群都是容易發生熱傷害的高風險族群，應注意避免在上午10時至下午2時外出以及減少曝曬於高溫環境下。

熱天在家也要防中暑！三軍總醫院中暑防治中心主任朱柏齡先前受訪時表示，夏天還是要適度開冷氣，因為人體均溫為36~36.5度，當室外溫度比體溫低，開窗通風就可達降溫效果，但若室外溫度太高，「吹進室內的風就變熱風了」，建議家中未安裝冷氣者，可以靠沖水後吹電扇，讓汗水快蒸發，進而帶走熱量。

除了在家防中暑外，外出防曬工作也不可少。朱柏齡建議，炎炎夏日可泡冰水、使用循環式冷毛巾，或把衣服噴濕，透過體表水分蒸發帶走熱量。對於戶外工作或參加戶外活動者，除了要帶足夠的水外，也可以穿冷卻背心，或者在脖子等處批涼感毛巾等，都可有效降低體溫，避免中暑。

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