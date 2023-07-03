18萬買「活人棺材」幫病夫改運　阿嬤被2男帶上車險遭詐

記者許權毅／台中報導

台中市一名79歲彭姓婦人日前被目擊當街遭2名年輕人帶上車，警方趕抵後發現彭婦已經離開，2人稱是帶彭婦去ATM提款。警方在附近醫院找到彭婦，她則稱，因長期照顧丈夫身心俱疲，對方介紹「生基位」（又稱活人棺材）替丈夫開運，才去領出18萬交付。警方訊後將2人依詐欺罪送辦，也守住彭婦辛苦錢。

▲台中一名林男與葉男誆騙彭姓婦人購買「生基位」，得手18萬後遭逮。（圖／記者許權毅翻攝，下同）



第四警分局黎明派出所6月底接獲民眾報案，指出在南屯區某超商壞，看見一名老婦被2名年輕男子帶下車，並且一同進入超商操作ATM，機警民眾認為老婦可能遭詐，趕緊記下車牌報警。

警方到場後，立刻調閱監視器以車追人，在河南路與大墩十二街口找到該車，21歲林男跟22歲葉男自稱是某公司仲介，詳細細節無法交代，警方認為案件有待釐清，將2人帶回派出所。

警方另在附近醫院找到彭婦，彭婦稱，因長期照顧丈夫，感到身心俱疲，先前透過管道找上林男，林向她推薦「生基位」，號稱把活人的指甲、頭髮以及八字放進骨灰罈，便可以改善運勢，彭婦在林男洗腦下答應，還向親友借款，籌措18萬元交付，所幸由機警民眾發現，警民合作保住彭婦血汗錢。

第四分局長李建興呼籲，近年因為靈骨塔詐騙早被大眾所知，不少詐騙集團改以生基位誘騙被害人，成為近年新興詐騙手法，謹記防詐騙三要訣，「冷靜、查證、報警」並撥打「165」反詐騙專線或「110」報案專線查證，避免遭詐騙。