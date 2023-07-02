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潛水學員溺斃！教練想救她「腳卡消波塊」險滅頂　挨告結果曝

▲▼潛水,溺水,游泳,海底,海泳。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲新北陳姓女潛水教練帶3名學員下海潛水，過程中1名女學員不幸溺斃。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者郭玗潔／新北報導

新北陳姓女潛水教練帶3名學員在海面下進行潛水課程，過程中學員林女突然恐慌，急速浮上海面，教練也跟上去安撫，2人一同被海浪打向消波塊，教練的腳被卡在消波塊間動彈不得，林女則溺水無呼吸心跳，送醫後不治身亡。教練因此被依過失致死罪起訴，不過法官認為，教練在潛水教學安全上皆有確認，出事過程中也盡力救援林女，在過失上證據不足，判她無罪。

判決指出，陳姓女潛水教練於2020年9月12日下午1時許，帶領3名學員到瑞芳蝙蝠洞公園海岸進行潛水課程，下海前原本陰天、無雨，教練評估是適合上課的天氣，讓學員到距離海岸6、7米內海域中，跪在礁石上練習「面鏡排水」動作。

不料進行到一半，學員林女突然恐慌發作，急速衝回海面上，摘除呼吸調節器想呼救。教練見狀，也跟著她上海面加以安撫，幾次把調節器放回林女口中，請她調整呼吸。然而此時天氣和下水前相比，已有劇烈變化，兩人被大浪打到撞向消波塊，教練的腳被卡在消波塊間無法動彈，林女則因溺水躺在消波塊上，隨後海巡人員獲報前來救援時，林女已無呼吸心跳，送醫急救仍不治身亡。

教練在審理時表示，第1次兩人被沖向消波塊時，她仍不斷把調節器塞回林女嘴中，以免她吃水，並用手護住她的頭，避免她頭部有嚴重撞擊，但因為林女非常恐慌，不斷的吐出調節器並呼喊救命，而後兩人又被海浪捲起，再打回消波塊上，她的腳就被卡在消波塊間，無法碰到林女。

其他學員也證稱，教練和林女回到海面上後，他們等了約15分鐘，覺得奇怪而上海面查看，此時浪變得很大，也開始下雨，因為看不到岸邊，他們只能奮力游去抱住消波塊，游到時已精疲力盡，連站著都會發抖，然後就看到教練卡在消波塊中間，而林女趴在消波塊之間的平台，已失去意識。當時情況不可能做任何其他處置，教練要他們等待救援，她一直吹著哨子，但哨音被海浪聲淹沒，海浪也不斷淹過教練，最後他們先拔開教練的氣瓶，她才能脫掉蛙鞋等裝備脫困。

▲前中油煉油廠朱姓潛水伕長達17年在海上作業，長年在水深35至40公尺下水下工作致使身體因素遭解職，朱怒控中油未幫潛水人員購置減壓艙導致受傷。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

▲陳姓潛水教練試圖救援學員，腳卻被卡在消波塊間。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

其他專業教練證稱，有可能陳浮出水面專注處理恐慌學員的狀況時，被水流帶往消波塊的浪區。而通常潛水教練知道（消波塊）裡面有危險，一定是往外踢，憑陳姓教練的腳力是可以踢離的，但陳為了救學員，也跟著被沖進去消波塊內，想死命把學員拖出來，算是很盡責，若學員因恐慌拉扯她的呼吸器或面鏡，救援過程就會有不可預料的危險。

法官認為，陳姓教練在潛水海域的地點挑選、氣候判斷、課程準備等並無過失，而林女在潛水過程中突然往水面上升，教練也隨同林女一起上升水面，一直陪在林女身邊照料，盡力防止不幸事故發生，雖對其餘水面下學員違反注意義務，但對林女並未違反救助義務，林女溺斃雖令人不捨，也讓家屬摧折心肝，但檢方提出的證據，並不足以證明陳姓教練有過失，判她無罪。全案還可上訴。

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