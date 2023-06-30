超商領包裹不給錢直接拿走　搜出「竊盜筆記」詭辯：記錄穿搭

記者邱中岳／台北報導

北市文山二分局警員接獲報案，有民眾在超商領3件價值上萬元的包裹，但是沒付錢就偷走包裹，警方逮捕王姓男子後，在家中搜出「行竊筆記」，裡面詳實紀錄從2022年5月到今年4月間，每間前往下手行竊的超商、賣場以及服飾店，王則辯稱只是在記錄當天穿著。

警方調查，37歲的王姓餐廳幫廚，在2022年9月前往文山區一家超商，利用假身分下訂3件包裹總價約萬元，領貨時沒付錢就將包裹拿走，店員立刻通知警方處理，警方通過監視器鎖定嫌犯蹤影，最後在日前第一次逮捕王姓嫌犯，並且將王依竊盜罪嫌送辦。

▲王姓幫廚家中搜出「盜賊筆記」行事曆，上面記載疑似竊盜地點、時間，共計約70多筆。（圖／記者邱中岳翻攝）

警方指出，在王家搜索並無發現贓物，但是找到一本「行竊筆記」行事曆，裡面載明時間地點，哪間超商、賣場以及服飾店，疑似就是下手行竊的地點，筆記本記載的時間則從2022年5月至2023年4月，將近一個月，而王完全否認，僅坦承是要記錄當天穿著。

▲他用假身分下訂網購，再超商取貨伺機偷走商品。（圖／記者邱中岳翻攝）

警方根據上面線索，發現2022年11月前往中和一處超商，假裝要取購物商品，趁店員不注意偷走，店家盤點後發現不對，且又警方掌握「盜賊筆記」的時間地點，所以比對後又是王嫌，讓王嫌在29日二度被警方逮捕，且依照竊盜罪嫌送辦。