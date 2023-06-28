大陸「星地雷射高速通信」應用實驗成功　陸網：衛星通訊白菜價！

▲大陸「星地雷射高速通信」應用實驗成功。（圖／翻攝自央視，下同）

記者林彥臣／綜合報導

近日，中國科學院「空天信息創新研究院」利用自主研製成功的500毫米口徑雷射（大陸稱激光）通信地面系統，與吉林一號MF02A04衛星開展了「星地雷射高速通信」實驗，通信速率達到每秒10G比特，所獲取的衛星載荷數據質量良好，可以滿足高標準業務化應用需求。對此有大陸網友表示，這代表衛星通訊將進入「白菜價」的時代。

根據央視報導，這象徵大陸已成功實現「星地雷射高速通信」的工程應用，星地通信速率由「每秒G比特（Gigabit）」邁入「每秒10G比特」時代。

當前全球星地通信主要採用微波技術，但微波頻段資源有限，難以滿足星地海量數據傳輸需求。與微波相比，雷射頻譜資源極其豐富，通信速度相較於現有的微波通信速率高出十倍到近千倍。

此外，雷射地面系統的使用，還可以使衛星「輕裝上陣」，以遠小於微波通信載荷的體積、重量和功耗實現超高速率的通信，星地通信的安全性也將大幅增強。

報導指出，科研技術團隊先後突破了「大氣信道預測」及任務規劃調度、雷射信號的快速捕獲建鏈和自適應光學校正、複雜大氣條件下的無誤碼傳輸等一系列關鍵技術，在這次「星地雷射通信」實驗中按照業務化應用標準，成功完成了星地協同任務規劃，雷射信號雙向捕獲、穩定建鏈、自適應光學校正等一系列實驗流程，實現了在非穩態信道下的星地雷射高速、高可靠通信。

報導指出，在充分利用現有微波地面站的基礎上，布局衛星雷射通信地面站網，以雷射加微波組合運作的模式，將有望徹底解決大陸星地通信瓶頸問題，為國家經濟社會高質量發展，和社會公共需求提供更好的技術支撐和服務。