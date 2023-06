彩券買了忘記兌獎　男從錢包掏出「皺巴巴彩券」意外中618萬元

▲男子忘在錢包中的彩券竟然中大獎。(圖/示意圖/達志影像)

記者李振慧/綜合報導

美國密西根州33歲男子揚迪爾(Yandiel Cruz-Chavez)上月買了一張彩券後,收到錢包後便徹底忘記,過了一周之後才想起來要兌獎,意外發現皺巴巴的彩券中了近美元20萬元大獎(約台幣620萬元),沒想到巨額財富竟然一直藏在他錢包中。

男子揚迪爾上月底在懷俄明州商店買了Fantasy 5彩券,然而他把彩券放在錢包後卻忘了這件事,直到抽獎名單公布一周才突然想起來要兌獎,結果所買的5個號碼08-20-29-33-39竟然完全匹配,贏得美元199,407元獎金(約台幣618萬元)。

“Once it sunk in that I had really won, I was overcome with excitement and called everyone in my family to tell them the good news!” said Yandiel Cruz-Chavez. https://t.co/ftvAd7fB7f