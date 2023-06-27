彩券買了忘記兌獎　男從錢包掏出「皺巴巴彩券」意外中618萬元

▲男子忘在錢包中的彩券竟然中大獎。（圖／示意圖／達志影像）

記者李振慧／綜合報導

美國密西根州33歲男子揚迪爾(Yandiel Cruz-Chavez)上月買了一張彩券後，收到錢包後便徹底忘記，過了一周之後才想起來要兌獎，意外發現皺巴巴的彩券中了近美元20萬元大獎（約台幣620萬元），沒想到巨額財富竟然一直藏在他錢包中。

男子揚迪爾上月底在懷俄明州商店買了Fantasy 5彩券，然而他把彩券放在錢包後卻忘了這件事，直到抽獎名單公布一周才突然想起來要兌獎，結果所買的5個號碼08-20-29-33-39竟然完全匹配，贏得美元199,407元獎金（約台幣618萬元）。

“Once it sunk in that I had really won, I was overcome with excitement and called everyone in my family to tell them the good news!” said Yandiel Cruz-Chavez. https://t.co/ftvAd7fB7f — 13 On Your Side (@wzzm13) June 23, 2023

揚迪爾表示，「我當時人在商店挑選其他彩券，結果手機突然跳出通知，所以我趕緊上網查詢中獎結果，沒想到竟然中大獎，當下立即打電話給所有家人，告訴他們這個好消息」。

揚迪爾領獎時表示，「這筆獎金現在來得正是時候，對我和我家人來說都是很大的祝福」，計畫把獎金用來裝修家裡，剩下的獎金將會存起來。