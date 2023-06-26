快訊／13歲遭高雄補教狼師性侵3年　受害女現身淚控：禽獸不如　

▲受害者A小姐出面指控高雄補習班狼師。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

一名受害者A小姐20日在臉書發文指控，自己13歲時曾遭到狼師性侵長達3年，且現在該名教師還在高雄3個地區任職，但遭點名補習班則發聲明反駁。Ａ小姐今（26）日在立法委員王婉諭等人陪同下，於台北召開記者會說明自身受害的經過，對此，高雄市教育局表示，6月21日已派員到補習班查核，並採取停課，當日即開始停止營業，靜待相關調查。

A小姐日前在臉書發文指控，13歲時遭受補教老師性侵長達3年，老師時常趁著獨處期間性侵、逞慾，然而時隔20多年，這名教師仍在工作，招收的學生範圍包含前鎮籬仔內、崗山仔地區，以及鄰近鳳山五甲的國中。

Ａ小姐今（26）日在立法委員王婉諭等人陪同下，於台北召開記者會說明自身受害的經過，她指控，一開始選擇不寫出細節，是因為期待加害者有良心能給她一個道歉，因此在6/20舉報前一天前，她還私訊補習班臉書，問有沒有話要對她說，然而加害者選擇逃避，甚至還四處打聽她的電話不成，最後打電話給她的父母否認到底。

A小姐說，對方在電話內不斷主動強調，當年對她只是過度關心而已，簡直是恥力無敵，她想問加害者，為什麼能對13歲的小孩做出這樣禽獸不如的事情？她並強調，血淚斑斑的故事是真真實實的上演著，後續偵查行動一定勇敢面對配合，讓事實能夠更完整被揭露以保護更多受害者。

▲針對補習班狼師性侵事件，高雄市教育局與社會局啟動行政調查。（示意圖／達志影像）

教育局表示，6月20日晚間從網路作者文章知悉，第一時間即將相關事證函請高雄地檢署進行刑事調查，並依補習及進修教育法第9條第6項第2項規定「有性侵害行為，或有情節重大之性騷擾、性霸凌、損害兒童及少年權益之行為者」與社會局一同啟動行政調查。

為保護學子，6月21日派員到補習班查核，並採取停課。補習班當日已開始停止營業，靜待相關調查。教育局強調，補習班教職員工經調查屬實有性騷擾、性侵害等情事者，應予解聘或解僱，並將行為人列入補習班不適任人員管理系統，終身不得聘僱。若補習班負責人為行為人，將廢止補習班設立許可。

教育局已持續督導補教業者訂定「補習班性騷擾防治、申訴及調查處理辦法」，避免師生獨處，加裝監視器，進行巡堂及監課，並要求教職員工作規定或聘約納入相關工作倫理，恪遵互動分際。

教育局重申，補習班如獲悉有疑似事件，務必依法通報，呼籲當事人勇於舉發，提出申請調查或檢舉，以維護權益，市府絕不姑息並將予以保護協助。通報專線，教育局社會教育科(07-7995678轉3092、3093、3095)。

▲補習班發出聲明。（圖／翻攝補習班臉書）

文章曝光後，不少網友質疑是高雄某補習班，該補習班則把臉書和Google的留言關閉。補習班業者發聲明表示，因為大量的Google評論造成停權，臉書留言功能關閉是精簡人力而關閉留言功能，並對於網路文章影射內容嚴正否認，強調補習班會努力捍衛清白，也會接受一切司法及行政調查。

補習班聲明書如下：

開班20多年來，教授過上千名的學生，學生們如今都在各行各業發光發熱，我們與有榮焉！近來網路文章影射「補習班老師性侵女學生」事件，因文章內沒有明確指名道姓，許多網友補風捉影及不斷散布誹謗本補習班聲譽之行為，著實造成我們極大的困擾！也因為大量的Google評論造成商家因可疑活動，而被停權！

更有網友質疑為何要關閉留言功能！事實是，粉專的留言功能已關閉一段時間，因為對貼文的留言量少，這才為了精簡人力而關閉留言功能！

本補習班對於網路文章所影射之內容，特以此聲明嚴正否認，本補習班的教師絕無網路文章所指控之行為。透過網路毀壞一個人的名譽很容易，但要重新修補受損的名譽卻極其困難，但即便如此，本補習班仍會努力捍衛清白，也會接受一切司法及行政調查。

至於網路上不斷受到網友不實的指控、誹謗的行為，為了遏止此等無端不實的傷害，我們將著手截圖 ，並且委託律師進行法律上的訴究！

我們相信許多留言都是無心、非惡意，因此，如已有在各社團、粉專等留言處對本補習班及老師做不實指控或猜測的網友，請您在兩小時內刪除留言，嗣後我們將截圖進行法律訴訟！