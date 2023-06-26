6／30起不讓行人罰6千！交部今研議「斑馬線過一半就停」本周定案

▲汽機車應停讓斑馬線上的行人。（圖／記者李毓康攝）

記者李宜秦／台北報導

本月底針對車輛不禮讓行人罰則加嚴，除罰鍰上限提高至6000元外，還包括記點3點、參加道安講習三小時。交通部今日將針對「行人在中央分隔線、比較接近車子的地方，或斑馬線的一半」等情況的裁罰標準進行討論。

警政署日前表示，只要斑馬線上有行人，無論遠近車輛就要全停讓，若行人尚未進入斑馬線範圍內，但汽、機車行近斑馬線時，行人站立於路邊且距斑馬線邊緣1公尺範圍內，且欲穿越馬路時，駕駛人就應依規定停讓。若駕駛人未停讓且車輛進入斑馬線範圍，就應舉發。

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然而交通部認為此規定太過嚴苛，交通部長王國材表示，在比較長的馬路，斑馬線遠端只要有人踏入，近端的車子就要停，是不合理的，目前討論初步方向認為不要有人在人行道就要停等，希望朝人在近端或中央分隔線一半的地方等範圍內來討論執法空間。

王國材表示，今日將討論「斑馬線近端」標準，如在行人中央分隔線、接近車輛的地方、斑馬線的一半等。過去警政署以車子距離行人3公尺內執法，但很多車輛開很快，即便距離4公尺、5公尺下開這麼快，行人在移動中是很危險的，未來執法標準會嚴格一點，朝向近端有行人通過必須停等。預計本周可拍板定案。