夏天頭髮總是一束束？告別扁塌油臭「嗜香氛」控油精油配方讓人回頭率激增

▲「Is Lounge嗜香氛」開發結合洗淨力與控油力的精油洗髮露，致力幫油頭人告別頭油、乾癢、起屑、掉髮、油臭、扁塌等常見的6大問題。（圖／品牌提供，下同）

消費中心／綜合報導

夏天走出冷氣房最讓人困擾的不只是防曬，對於頭皮容易出油的油頭人來說，更怕曬沒多久就出油飆汗，擔心飄出異味不說，瞬間扁塌的一束束油亮髮絲，加上一搔頭就「雪花紛飛」的尷尬場面，即使昨天晚上有洗頭也百口莫辯！其實，油頭不是原罪，但沒有幫頭皮好好挑瓶適合的洗髮產品，就是油頭人的責任了。主打要讓頭皮與髮質愈洗愈健康的台灣洗護髮品牌「Is Lounge嗜香氛」，不僅以調香概念開發多款兼具保養的洗護產品，特別添加溫和控油成分與精油的「HGP控油精油洗髮露」更鎖定夏日油頭困擾，強調一瓶就要油頭、扁塌Let Go！

有別於市面上的一般洗髮露，嗜香氛主打添加植萃精油的洗護產品，擁有天然的保濕控油效果，不帶給頭皮多餘的負擔。「Is Lounge嗜香氛」特別開發結合洗淨力與控油力的精油洗髮露，以溫和且高效的配方，幫油頭人告別頭油、乾癢、起屑、掉髮、油臭、扁塌等常見的6大問題。

想要在炎炎夏日仍保有一頭蓬鬆乾爽的秀髮，首先就要先還給頭皮一個清爽的環境，品牌特別嚴選含天然Oenothein-B的加拿大柳蘭萃取物，幫助頭皮溫和控油並去除異味，屬於Aminovector脂類胺基酸的天然辛醯甘胺酸，身兼控油工作的同時，也能進一步避免雪花紛飛的尷尬場面。也特別選擇歐盟Ecocert認證能有效溫和清潔的葡萄糖起泡劑、椰油基甜菜鹼和椰油起泡劑，以及高達30%的美國胺基酸起泡劑，讓髮質在洗過以後蓬鬆不乾澀。透過多管齊下，讓髮絲在天然的保護下更能長時間維持穩定狀態，再也不怕一出門就讓約會對象倒退三步，從早到晚約會一整天，隨時都能亮麗撩髮、帥氣撥髮。

Let Go！HGP控油精油洗髮露不僅要讓使用者「蓬鬆有型一整天」，嗜香氛特別邀請到擁有IFA認證的芳療師調香，讓使用者在洗髮時，身心靈都沐浴在療癒的草本清香中，更要讓經過的路人們回頭率大增！HGP控油精油洗髮露專屬的精油配方，特別嚴選晚香玉(岩蘭Attar)、野橘、薄荷、羅勒、鷹草永久花、義大利永久花、桉油醇迷迭香、沉香醇百里香、杜松漿果以及芳樟等特殊且清爽的葉片香調。其中，晚香玉(岩蘭Attar)強調以印度古法製成，香味不易變調而且留香持久，帶有涼感的薄荷以及香氣療癒的沉香醇百里香、杜松漿果、芳樟、桉油醇迷迭香和羅勒，也希望為使用者帶來深層放鬆的心情。針對平日生活工作的壓力，精選的義大利永久花、紅橘也主打能紓緩、化解堆積已久的未解沉痾，幫緊繃的頭皮從根本上拋開枷鎖，才能自在享受真正的精油芬芳與髮根輕盈蓬鬆的狀態。

選擇洗護產品就和選擇另一半一樣，當遇上真正契合的靈魂伴侶，才能迎來自信舒爽的無憂人生！如何察覺自己身處在一段健康的關係中？最大關鍵就是觀察自己是否覺得安心且沒有負擔，HGP控油精油洗髮露強調無矽靈、無螢光劑、無Paraben防腐劑、不添加礦物油以及不添加化學增稠劑，就是對所有使用者浪漫祭出的保證。除此之外，HGP控油精油洗髮露也額外添加日本專利HGP以及近期最夯的瑪卡(秘魯人參)，力求持續維持毛囊健康、強韌髮根，畢竟好的伴侶不只能帶另一半直上期盼的清爽天堂，還要能一起成長茁壯。

值得一提的是，霸氣表示要為所有愛用者拿回「頭皮主控權」的HGP控油精油洗髮露，在官網上也推出試用申請活動，從相遇最初就要把使用者寵壞，同時也代表對自家產品絕對的自信，力求幾次試用就能讓油頭享受徹底解放的快感，從此一用回不去。後續的每個夏季，只要浴室備妥HGP控油精油洗髮露，惱人的油頭就不再是定期糾纏的問題。