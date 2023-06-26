　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

夏天頭髮總是一束束？告別扁塌油臭「嗜香氛」控油精油配方讓人回頭率激增

▲▼ 油頭,頭皮,扁塌油臭,洗護,頭髮,控油,精油洗髮露,Is Lounge嗜香氛,HGP控油精油洗髮露。（圖／品牌提供）

▲「Is Lounge嗜香氛」開發結合洗淨力與控油力的精油洗髮露，致力幫油頭人告別頭油、乾癢、起屑、掉髮、油臭、扁塌等常見的6大問題。（圖／品牌提供，下同）

消費中心／綜合報導

夏天走出冷氣房最讓人困擾的不只是防曬，對於頭皮容易出油的油頭人來說，更怕曬沒多久就出油飆汗，擔心飄出異味不說，瞬間扁塌的一束束油亮髮絲，加上一搔頭就「雪花紛飛」的尷尬場面，即使昨天晚上有洗頭也百口莫辯！其實，油頭不是原罪，但沒有幫頭皮好好挑瓶適合的洗髮產品，就是油頭人的責任了。主打要讓頭皮與髮質愈洗愈健康的台灣洗護髮品牌「Is Lounge嗜香氛」，不僅以調香概念開發多款兼具保養的洗護產品，特別添加溫和控油成分與精油的「HGP控油精油洗髮露」更鎖定夏日油頭困擾，強調一瓶就要油頭、扁塌Let Go！

有別於市面上的一般洗髮露，嗜香氛主打添加植萃精油的洗護產品，擁有天然的保濕控油效果，不帶給頭皮多餘的負擔。「Is Lounge嗜香氛」特別開發結合洗淨力與控油力的精油洗髮露，以溫和且高效的配方，幫油頭人告別頭油、乾癢、起屑、掉髮、油臭、扁塌等常見的6大問題。

▲▼ 油頭,頭皮,扁塌油臭,洗護,頭髮,控油,精油洗髮露,Is Lounge嗜香氛,HGP控油精油洗髮露。（圖／品牌提供）

想要在炎炎夏日仍保有一頭蓬鬆乾爽的秀髮，首先就要先還給頭皮一個清爽的環境，品牌特別嚴選含天然Oenothein-B的加拿大柳蘭萃取物，幫助頭皮溫和控油並去除異味，屬於Aminovector脂類胺基酸的天然辛醯甘胺酸，身兼控油工作的同時，也能進一步避免雪花紛飛的尷尬場面。也特別選擇歐盟Ecocert認證能有效溫和清潔的葡萄糖起泡劑、椰油基甜菜鹼和椰油起泡劑，以及高達30%的美國胺基酸起泡劑，讓髮質在洗過以後蓬鬆不乾澀。透過多管齊下，讓髮絲在天然的保護下更能長時間維持穩定狀態，再也不怕一出門就讓約會對象倒退三步，從早到晚約會一整天，隨時都能亮麗撩髮、帥氣撥髮。

▲▼ 油頭,頭皮,扁塌油臭,洗護,頭髮,控油,精油洗髮露,Is Lounge嗜香氛,HGP控油精油洗髮露。（圖／品牌提供）

Let Go！HGP控油精油洗髮露不僅要讓使用者「蓬鬆有型一整天」，嗜香氛特別邀請到擁有IFA認證的芳療師調香，讓使用者在洗髮時，身心靈都沐浴在療癒的草本清香中，更要讓經過的路人們回頭率大增！HGP控油精油洗髮露專屬的精油配方，特別嚴選晚香玉(岩蘭Attar)、野橘、薄荷、羅勒、鷹草永久花、義大利永久花、桉油醇迷迭香、沉香醇百里香、杜松漿果以及芳樟等特殊且清爽的葉片香調。其中，晚香玉(岩蘭Attar)強調以印度古法製成，香味不易變調而且留香持久，帶有涼感的薄荷以及香氣療癒的沉香醇百里香、杜松漿果、芳樟、桉油醇迷迭香和羅勒，也希望為使用者帶來深層放鬆的心情。針對平日生活工作的壓力，精選的義大利永久花、紅橘也主打能紓緩、化解堆積已久的未解沉痾，幫緊繃的頭皮從根本上拋開枷鎖，才能自在享受真正的精油芬芳與髮根輕盈蓬鬆的狀態。

▲▼ 油頭,頭皮,扁塌油臭,洗護,頭髮,控油,精油洗髮露,Is Lounge嗜香氛,HGP控油精油洗髮露。（圖／品牌提供）

選擇洗護產品就和選擇另一半一樣，當遇上真正契合的靈魂伴侶，才能迎來自信舒爽的無憂人生！如何察覺自己身處在一段健康的關係中？最大關鍵就是觀察自己是否覺得安心且沒有負擔，HGP控油精油洗髮露強調無矽靈、無螢光劑、無Paraben防腐劑、不添加礦物油以及不添加化學增稠劑，就是對所有使用者浪漫祭出的保證。除此之外，HGP控油精油洗髮露也額外添加日本專利HGP以及近期最夯的瑪卡(秘魯人參)，力求持續維持毛囊健康、強韌髮根，畢竟好的伴侶不只能帶另一半直上期盼的清爽天堂，還要能一起成長茁壯。

▲▼ 油頭,頭皮,扁塌油臭,洗護,頭髮,控油,精油洗髮露,Is Lounge嗜香氛,HGP控油精油洗髮露。（圖／品牌提供）

值得一提的是，霸氣表示要為所有愛用者拿回「頭皮主控權」的HGP控油精油洗髮露，在官網上也推出試用申請活動，從相遇最初就要把使用者寵壞，同時也代表對自家產品絕對的自信，力求幾次試用就能讓油頭享受徹底解放的快感，從此一用回不去。後續的每個夏季，只要浴室備妥HGP控油精油洗髮露，惱人的油頭就不再是定期糾纏的問題。

ET快訊
快訊／20多歲男台北橋墜落
2縣市下班注意大雷雨！周四起雨區增加　午後雷雨範圍更廣
快訊／16歲少年大面積燒燙傷　院方曝最新狀況
快訊／台新確定進軍T1職籃　將承接台啤英熊賽事參賽權
快訊／店員遭砍斷手掉地　畫面曝光
快訊／許維恩生了！　女兒長相激似王家梁
快訊／中華女籃慘敗！　首戰狂輸41分被痛宰
快訊／遭北市重罰90萬　民進黨回應了

分享給朋友：

追蹤我們：

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

李國毅心疼愛妻產後落髮　父親節最想「擁抱老爸」

夏天頭髮總是一束束？告別扁塌油臭「嗜香氛」控油精油配方讓人回頭率激增

超商限定販售！超邪惡「爆餡紅豆包」來了　只要25元開吃

24小時爽喝！超商最新「珍珠椰果四季春青茶」　限時嚐鮮價49元

今天衝了！　必勝客「8口味大比薩下殺199元」爽吃5天

美式下殺28元、拿鐵買2送1！　4大超商「開工咖啡優惠」懶人包

明天上班別憂鬱！4大超商「開工優惠」先收下　大杯美式下殺28元

炎亞綸強吻曾之喬畫面遭挖出　網：明知是辰亦儒女友

浪貓鑽小洞屁股卡住！　他戳完掉入...別隻冒出

16歲男氣爆被炸「一身白」　舅舅泛淚：真的沒有皮了

瓦格納集團首腦宣布撤軍　俄羅斯市民「搶合照歡送」

竹北氣爆16歲少年忍痛逃生　母灑水幫降溫...家屬3貼送醫

日本人別看！壽司煮成粥　味噌＋山葵醬竟意外好吃

吳宗憲「MeToo連環虧」沈文程傻眼　從NONO到炎亞綸..連吳姍儒都中槍(?)

情侶吵架男引爆瓦斯斷4指　女燙傷、無辜鄰居送醫不治

爸實驗唸「ㄩˊㄩˊ」發音　1歲娃聽完下秒撇嘴爆哭

米克斯被萌娃狂含尾巴　眼神空洞無限懷疑貓生

夏天頭髮總是一束束？告別扁塌油臭「嗜香氛」控油精油配方讓人回頭率激增

超商限定販售！超邪惡「爆餡紅豆包」來了　只要25元開吃

24小時爽喝！超商最新「珍珠椰果四季春青茶」　限時嚐鮮價49元

今天衝了！　必勝客「8口味大比薩下殺199元」爽吃5天

美式下殺28元、拿鐵買2送1！　4大超商「開工咖啡優惠」懶人包

明天上班別憂鬱！4大超商「開工優惠」先收下　大杯美式下殺28元

找不到裝置藝術...遊客金崙沙灘迷路　大武警民及時救援

大貓熊「圓寶」將滿3歲！園區特製水果蛋糕　園長：首次獨自慶生

快訊／騎車驚見「20多歲男墜台北橋」！目擊者急報警　警消搜索中

章廣辰爆實境鏡頭下內幕！　林心如點破：住一起後就破滅了

酒駕累犯遭罰21萬元拒繳　美元人壽保險金遭查扣

變廢為寶！外來種銀合歡變身生質燃料　3方合作簽署備忘錄

第一視角曝！台南貨車閃避遊覽車　衝對向車道「完美停車」

轉讓預售屋申報「房地合一稅」　國稅局教你算！

接生超過5000名嬰兒！103歲助產士過世　盧秀燕至靈堂上香悼念

陸校園高層搞上人妻！開房前凍未條「壁咚喇舌」成證據

牙結石上有笑臉出沒！　下一秒全部粉碎爽度100%

消費熱門新聞

美式下殺28元！4大超商開工優惠先看

8口味大比薩下殺199元限時5天吃

4大超商開工咖啡優惠懶人包！

超商獨家「牛奶冰淇淋」超香濃！

超商限定「爆餡紅豆包」只要25元

超商最新珍珠椰果四季春青茶只要49元

下載BAM APP走路200萬步抽機票！

超商今天搶經典美式、拿鐵買2送1

有1元脆薯！速食店加1元多1件爽吃35天

麥當勞5大品項買1送1限時14天搶吃

超商「6大品項買1送1」限時4天搶

夏天頭髮總是一束束？「嗜香氛」讓人回頭率激增

「棒棒堂」小煜結婚了

港澳也出現仿冒憲哥代言日安玩美

更多熱門

相關新聞

4個植萃清新髮品展開舒爽夏季！

4個植萃清新髮品展開舒爽夏季！

酷熱的六月豔陽高照，明明還沒上班，通勤路上就已經曬得大汗淋漓，頭皮大出油、頭髮凌亂不僅讓專業形象毀容，也破壞了一整天的好心情。

小心「5大壞習慣」讓白髮提早現身

小心「5大壞習慣」讓白髮提早現身

營養師教「改善白髮」8秘訣

營養師教「改善白髮」8秘訣

5個「日常壞習慣」，讓你頭髮越來越油

5個「日常壞習慣」，讓你頭髮越來越油

道姑OUT！手殘人也會的3招花苞頭

道姑OUT！手殘人也會的3招花苞頭

關鍵字：

油頭頭皮扁塌油臭洗護頭髮控油精油洗髮露Is Lounge嗜香氛HGP控油精油洗髮露

讀者迴響

熱門新聞

林叨媽神隱2月現身潰堤哭了！鞠躬道歉　暴瘦模樣曝

靈蛇今年端午未現身天受宮　廖大乙：4生肖要注意　

YTR情侶「酷的夢」分手了！菲歐娜5年情斷淚崩

快訊／大咖男星爆害女墮胎！「剛認識就發生關係」中獎

不讓行人罰6千！交部研議斑馬線過一半就停

蔡徐坤爆一夜情！向媽媽認了：沒做保護措施

健身突猝死！他不菸酒…無視「健檢1紅字」血管都堵死

羅生門！母才喊告炎亞綸　耀樂17字不同調

嫌店家態度差　彰化2男砍斷寵物店員手臂

百萬YTR斷了5年情！女友搬離愛巢落淚

小S面前提「前男友的拖鞋」　藍正龍沒說謊！

黃子佼瘋開地圖砲還能復出？名嘴許聖梅點名「2關鍵女性」

遭NONO性騷沒跟媽說　小紅老師「曝新行蹤」含淚坦白了

日本團「環台5日遊」超狂！一票人驚呆：壓力好大

工人遭夾亡男大生跪地CPR　家屬淚謝

更多

最夯影音

更多
炎亞綸強吻曾之喬畫面遭挖出　網：明知是辰亦儒女友

炎亞綸強吻曾之喬畫面遭挖出　網：明知是辰亦儒女友
浪貓鑽小洞屁股卡住！　他戳完掉入...別隻冒出

浪貓鑽小洞屁股卡住！　他戳完掉入...別隻冒出

16歲男氣爆被炸「一身白」　舅舅泛淚：真的沒有皮了

16歲男氣爆被炸「一身白」　舅舅泛淚：真的沒有皮了

瓦格納集團首腦宣布撤軍　俄羅斯市民「搶合照歡送」

瓦格納集團首腦宣布撤軍　俄羅斯市民「搶合照歡送」

竹北氣爆16歲少年忍痛逃生　母灑水幫降溫...家屬3貼送醫

竹北氣爆16歲少年忍痛逃生　母灑水幫降溫...家屬3貼送醫

熱門快報

《豈有此呂》主播張齡予來囉!

《豈有此呂》主播張齡予來囉!

美女主播張齡予也遇過各種性騷擾，在自家飯店內幫忙，被噁問「有沒有那個？」

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

滿額抽小米掃地機器人!

滿額抽小米掃地機器人!

還有西堤4人餐券等你抽!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面