南投縣社區評鑑成果揭曉　埔里鎮珠仔山社區獲銅質卓越組優等

▲南投縣社區評鑑成績公布。（圖／南投縣政府提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

南投縣112年社區評鑑共有26個社區參加，經3個多月的實地考評，縣府於6月21日公布成績：銅質卓越組優等為埔里鎮珠仔山社區；卓越組優等為草屯鎮平林、竹山鎮竹山社區；績效組優等為南投市鳳山、中寮鄉和興、埔里鎮一新等3個社區，6個獲獎社區都可各獲得獎勵金20萬元。



縣政府指出，為鼓勵卓越組以上的社區參與評鑑工作，今年特別新增卓越組服務績效獎，獲獎社區為為水里鄉上安、中寮鄉永平、信義鄉雙龍等3個社區，各獲得獎勵金6萬元。





獲得甲等的社區則為草屯鎮敦和、國姓鄉長流、埔里鎮良善、南投市漳和、竹山鎮籐湖、名間鄉田仔等6個社區，各獲獎勵金12萬元；單項特色獎為竹山鎮和興、竹山鎮中崎、草屯鎮北投、南投市永豐、南投市大埤、仁愛鄉廬山、名間鄉新北、名間鄉松嶺、鹿谷鄉秀峰等9個社區各獲獎勵金6萬元；另外集集鎮隘寮、魚池鄉養靈等2個社區，則各獲單項特色獎獎勵金3萬元。





縣府社會及勞動處處長林志忠表示，今年縣內社區評鑑成績普遍提升，希望藉由評鑑來引導社區特色營造；縣府也將於7月開始，針對這26個社區成立社區培力輔導團，進行個別實地培力，以精進業務發展，增強有發展意願之社區幹部各項能力，希望社區更積極發展與成熟。